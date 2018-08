Caterina Balivo spiega la notte di spavento: i dettagli dell’accaduto

Caterina Balivo, dopo il messaggio allarmante delle scorse ore (“Dico grazie alla vita… un giorno vi racconterò”), spiega la notte di spavento: i dettagli dell’accaduto

“Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte”. Nella giornata di ieri, con queste parole, Caterina Balivo alzava una coltre allarmistica su di sé e sui suoi cari. Infatti la conduttrice in forza alla Rai, dopo quanto scritto su Instagram, non aveva voluto spiegare che cosa le fosse successo, provocando molte reazioni preoccupate. Cosa è avvenuto? Qualcosa di talmente grave che non può essere svelato? Tutto è passato o ci saranno strascichi? Visto il timore dilagante che si è propagato, l’ex timoniera di Detto Fatto ha deciso di spiegare che cosa è successo, tranquillizzando tutti.

Balivo: “Ci siamo persi poco prima della mezzanotte, su un promontorio con strada sterrata…”

“Non è successo niente di grave per fortuna – spiega su Intagram la Balivo – Ma sarebbe potuto succedere perché con la mia amica e i bambini ci siamo persi poco prima della mezzanotte su un promontorio con strada sterrata, stretta e a picco sul mare”. La conduttrice, che si riferisce alla notte vissuta a Ischia tra il 18 e il 19 agosto, prosegue nell’aneddoto: “Così per un’ora, senza connessione al Gps e ai telefonini. Dovevamo mascherare tutto per non spaventare i bambini con noi, ma, si sa, i bambini capiscono sempre tutto”. Caterina infine tranquillizza tutti, sperando che la preoccupazione levatasi non venga strumentalizzata “Ora spero di non vedere titoli sul web strani perché così si genera solo disinformazione e preoccupazione. E aggiungo: si manca anche di rispetto a chi davvero ha subito cose gravi e inattese. E qui fermo il dito perché dal 14 agosto tutti noi italiani ci sentiamo tristi delusi e meno sicuri (rimandando alla tragedia di Genova, ndr)“.

Caterina passa su Rai 1: il saluto a Rai 2 e a Detto Fatto

La conduttrice nella prossima stagione approderà sulla rete ammiraglia Rai, lasciando il secondo canale del servizio pubblico e la sua creatura, Detto Fatto. Per Caterina infatti è tempo di nuove sfide e quindi ecco il nuovo programma che la vedrà protagonista su Rai1: Vieni da me. La trasmissione inizierà a settembre, come la stessa Balivo ha fatto sapere di recente: “Noi ci vediamo dal 10 Settembre, dal lunedì al venerdì alle 14:00 su Rai 1, nel frattempo stiamo lavorando per voi e lo facciamo con voi!”