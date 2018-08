Caterina Balivo, notte di paura e spavento: “Dico grazie alla vita”

Caterina Balivo, notte di paura e spavento. Il messaggio via social: “Stamattina sorrido per dire grazie alla vita…”

Caterina Balivo spunta sui social con un messaggio a tratti criptico, a tratti chiaro: sicura invece è la forte preoccupazione che ha vissuto nella notte appena trascorsa. La conduttrice in forza alla Rai dovrebbe infatti aver passato una nottata di paura e spavento, almeno stando a quanto si evince dalle sue parole che subito hanno messo un po’ tutti in allarme. Quanto le è capitato non dovrebbe essere stato per nulla uno scherzo, né un qualcosa a cui passare sopra in maniera leggera. Ma cosa ha dichiarato Caterina? Che cosa ha scritto di inquietante?

“Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte 😘”. Questo il post scritto dalla Balivo a corredo di una foto in cui sorride. Dalle poche parole a disposizione si possono dedurre alcune ipotesi: quel “(ci) è successo” fa subito pensare che la questione non coinvolga soltanto lei, ma anche qualcuno dei suoi cari. E quell’iniziale “per dire grazie alla vita” sembra proprio rimandare a un qualcosa che potrebbe addirittura aver messo in serio pericolo l’incolumità sua o di qualche suo caro. Fatto sta che la bella notizia è che tutto si sia risolto per il meglio. Inoltre Caterina, a chi le ha chiesto se racconterà quanto accaduto alla nuova trasmissione Vieni da me che la vedrà protagonista su Rai1 da settembre, ha risposto con un secco “Macché“, segnale che certe cose sono private e tali rimangono.

Caterina emigra su Rai 1: addio a Rai 2 e a Detto Fatto

Caterina Balivo ha lasciato il ‘suo’ Detto Fatto. Nella nuova stagione televisiva infatti lascerà Rai2 per approdare alla rete ammiraglia Rai in qualità di conduttrice di un nuovo programma: Vieni da me. La trasmissione inizierà a settembre, come la stessa Balivo ha fatto sapere: “Noi ci vediamo dal 10 Settembre, dal lunedì al venerdì alle 14:00 su Rai 1, nel frattempo stiamo lavorando per voi e lo facciamo con voi!”