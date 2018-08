Caterina Balivo: spot e data di inizio del nuovo programma Vieni da me

Caterina Balivo, Vieni da me: il primo spot e la data di inizio del nuovo programma Rai

Come sappiamo, Caterina Balivo ha lasciato il suo Detto Fatto e si sta dedicando a dei nuovi progetti lavorativi. Sarà, infatti, la conduttrice di un nuovo programma televisivo su Rai 1 chiamato Vieni da me. Il programma partirà subito dopo l’estate e la stessa Caterina pubblica sui social network il primo spot pubblicitario e la data di inizio di Vieni da me. “Ci siamo! Da oggi potrete vedere lo spot di Vieni da me” scrive la conduttrice. “Noi ci vediamo dal 10 Settembre, dal lunedì al venerdì alle 14:00 su Rai 1, nel frattempo stiamo lavorando per voi e lo facciamo con voi!” continua la Balivo invitando i suoi sostenitori a raccontare la loro storia per il nuovo programma dove tutti possono essere protagonisti.

Vieni da me: il nuovo programma condotto da Caterina Balivo

Nel primo spot di Vieni da me compaiono anche Orietta Berti, Amadeus con la sua Giovanna e Giancarlo Magalli ma anche persone comuni. “È un talk-show con interviste ironiche, inedite, a personaggi famosi che si mettono in gioco in una chiave originale e irriverente. Ma soprattutto ci saranno tante persone comuni che nel nostro salotto racconteranno le loro storie o verranno a esibirsi mostrando quello che sanno fare” aveva infatti raccontato Caterina Balivo a Sorrisi.

Vieni da me: appuntamento al 10 settembre

Appuntamento fissato, dunque, per Vieni da me, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Vieni da me partirà il 10 settembre e andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:00.