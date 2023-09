Caterina Balivo si emoziona in diretta per il ritorno in Rai (Video)

Caterina Balivo torna in Rai con il programma La Volta Buona, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.05 sulla prima rete della TV di Stato. La conduttrice ha lasciato la gestione del pomeriggio di Rai 1 a Serena Bortone, per ben tre stagioni televisive. Ora è arrivato il momento per lei di tornare a far compagnia al pubblico, ogni giorno, tranne il sabato e la domenica. Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre 2023, come anche Uomini e Donne, prendono inizio i programmi della nuova stagione e tra questi c’è anche La Volta Buona.

In questa prima puntata, ecco che la Balivo non è riuscita a nascondere l’emozione per il suo ritorno in Rai. Nel corso dell’anteprima della trasmissione, la conduttrice napoletana si è lasciata andare a un discorso per il pubblico. In particolare, ha voluto spiegare di averci messo del tempo prima di decidere se accettare oppure no la proposta di tornare in onda su Rai 1. A questo punto, ha anche rivelato i motivi per cui ha accettato di prendere le redini di questa trasmissione dal lunedì al venerdì. Ecco le sue parole:

“Ho accettato solo dopo aver preso del tempo per decidere. Sono super emozionata. Ho accettato perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che questa vita era finita e invece no. In ogni vita, arriva un’occasione insperata, qualcosa che ti fa stare meglio, fa stare meglio te e chi ti sta vicino. Alcune di queste volte, queste occasioni non si capiscono. Ecco perché queste occasioni vanno studiate, vanno capite, noi ce la metteremo tutta per farla capire anche a voi. Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta. Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama La Volta Buona”

La Volta Buona: di cosa parla il programma

Caterina Balivo al timone de La Volta Buona intratterrà il pubblico di Rai 1 nel primo pomeriggio con delle interviste. Non solo, i telespettatori saranno coinvolti durante i giochi a premi, attraverso le telefonate da casa. Nel corso di ogni puntata, la conduttrice si farà aiutare da qualcuno. Nella prima puntata, al suo fianco c’è stato Tullio Solenghi. Invece, nella seconda, che andrà in onda nel pomeriggio del 12 settembre 2023, ci sarà Francesco Polantoni.

Inoltre, saranno presenti nello studio del programma del pomeriggio di Rai 1 vari ospiti. Nella prima puntata sono approdati nel salotto di Caterina Balivo i protagonisti della soap opera Il Paradiso delle Signore: Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti. Non resta che attendere per scoprire come proseguirà questa nuova esperienza televisiva che la conduttrice napoletano ha deciso di accettare e vivere, tornando ufficialmente a far parte della Rai.