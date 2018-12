Caterina Balivo, sbuca un anello. La risposta spiazza: dove l’ha preso

Caterina Balivo, sbuca un anello. La risposta spiazza: ecco dove lo ha acquistato. La conduttrice festeggia anche il grande traguardo social: “Vi amo tutti”

C’era il tempo in cui i vip parevano che vivessero in una realtà parallela, inarrivabile, attorniati da oggetti tanto desiderabili quanto inaccessibili. Poi sono arrivati i social, la società 2.0 e tanti altri cambiamenti. E i vip sono diventati più avvicinabili, più ‘umani’. Così succede anche che Caterina Balivo si mostri in una foto sui social, sbuchi un anello al suo dito e risponda direttamente, con tanto di spiazzamento, a chi chiede da dove provenga l’oggetto. Chi credeva che il gioiello fosse da ‘vip’, ossia dal valore irraggiungibile, si dovrà ricredere. La conduttrice di Vieni da me ha infatti spiegato che altro non è che…

Caterina e l’anello vinto alla pesca, Belen e il vestitino del mercatino: quando la normalità dei vip è apprezzata

Un anello a forma di fiore sotto alla fede nuziale: da dove verrà e quale particolare significato avrà? Questo ciò che è stato chiesto a Caterina Balivo su Instagram, nell’ultimo post da lei pubblicato. La sua risposta è stata sorprendente: “Vinto ad una pesca di beneficenza“. Sì, anche i vip indossano oggetti della pesca. Anche i vip indossano anelli non per forza milionari. Un fatto simile è capitato di recente anche a Belen Rodriguez. Nel suo caso non si parlava di un anello ma di un vestito. Questo il fatto: l’argentina pubblicò via social una foto con un grazioso vestitino, molti domandarono dove lo avesse acquistato, pensando a una boutique piuttosto cara. La risposta della modella invece spiazzò tutti: “L’ho preso in un mercatino”. Tanti coloro che espressero il loro stupore e il loro apprezzamento (“Una di noi!“).

La conduttrice è sempre più popolare sui social: 1 milione di follower su Instagram

Caterina Balivo è sempre molto attiva sui social. Ma soprattutto è sempre ben voluta e seguita, tanto che nelle scorse ore ha tagliato l’importante traguardo del primo milione di follower. E naturalmente non ha tardato a ringraziare i principali artefici di tale risultato, cioè i suoi fan: “Babbo Natale, bacio te per ringraziare il mio primo milione di follower su Instagram. Vi amo tutti“.