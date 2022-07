Caterina Balivo sbarca a sorpresa su La7: nuovo quiz, primi dettagli

Nuova avventura professionale per la conduttrice che sbarca su La7: ecco cosa aspettarsi dal nuovo programma in arrivo

Sono stati presentati di recente i palinsesti televisivi di La7 per la stagione 2022-2023. Il patron Urbano Cairo ha riconfermato la struttura che già da tempo ha acquisito l’emittente, arricchendola però di tre novità. A partire dai prossimi mesi, La7 lascerà spazio ad Aldo Cazzullo, con un format originale, Concita De Gregorio con In onda – Libri, ma soprattutto Caterina Balivo, in onda con un nuovo game show, prodotto da Stand By Me.

Quello di Caterina Balivo è un volto storicamente legato alla Rai, ma nell’ultimo periodo ha trovato la sua collocazione in diverse emittenti. Lo scorso 22 giugno ha debuttato su TV8 alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma? mentre a breve tornerà su Rai Due con Help – Ho un dubbio, adattamento nostrano del format inglese What Should I do, a partire dal 28 luglio.

Insomma, l’agenda della conduttrice si fa fitta di impegni, soprattutto dopo l’approdo su La7. Stando a quanto svelato, il game show, di cui non è stato ancora ufficializzato il titolo, avrà come protagoniste le parole. Il format nascerebbe infatti con lo scopo di promuovere la riscoperta della lingua italiana, attraverso quiz e giochi linguistici.

La trasmissione è stata pensata per essere trasmessa subito prima del Tg, a chiusura della fascia del daytime, ogni sera. Il programma potrebbe partire già dal 12 settembre e godrebbe della presenza di Caterina Balivo, di cui Cairo ha affermato in conferenza stampa:

“Vogliamo fare un investimento e una cosa nuova con il game show condotto da Caterina Balivo, giovane e brillante conduttrice che viene dalla Rai, molto attiva sui social che interagirà con le coppie di concorrenti in studio. Abbiamo scelto lei, puntiamo molto sul suo profilo e questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago.“

Oltre Caterina Balivo, l’assetto de La7 per la stagione 2022-2023

Altre novità, come annunciato precedentemente, sono rappresentate da Aldo Cazzullo e Concita De Gregorio. Il primo è stato piazzato al timone di Una giornata particolare, un format incentrato su sei grandi personaggi della storia. Alla seconda, invece, è stata affidata la conduzione di un nuovo programma dal titolo In Onda – Libri, pensato per essere trasmesso a partire dalle ore 19.00.

Per quanto riguarda il resto del palinsesto, la situazione resta pressoché invariata. Riconfermata l’intera squadra di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, che dalla prossima edizione dovrà fare a meno del giornalista Marco Damilano, il quale approderà su Rai Tre. Ritornano anche, sul fronte dei talk show serali, DiMartedì con Giovanni Floris, Piazzapulita e Non è l’Arena, di domenica con Massimo Giletti. Il pubblico avrà inoltre modo di vedere nuovamente gli speciali di Enrico Mentana e Otto e mezzo di Lilli Gruber.