Caterina Balivo è tornata in Rai in qualità di ospite di Francesca Fialdini, nello studio di Da noi… A ruota libera. Da tempo la conduttrice di Aversa non ha un programma sulle reti del servizio pubblico. Sta facendo esperienze altrove. Al momento è al timone di Lingo – Parole in gioco, quiz show preserale in onda quotidianamente su La7. A proposito della trasmissione, a inizio intervista, c’è stata una gag con la padrona di casa che ha esordito: “Tu tutti i giorni giochi con le parole…”. “Mamma mia che democrazia, Lingo su La7. Brava Francesca, facciamo pubblicità. Tutte le sere, anche il sabato, alle ore 19 su La7 c’è Lingo”, ha sottolineato una stupita Balivo. “Ci mancherebbe altro”, la chiosa della presentatrice Rai. Spazio poi al tema gelosia di coppia.

Da anni Caterina Balivo è legata all’imprenditore e scrittore Guido Maria Brera, ritenuto dall’universo femminile un uomo fascinoso. “La gelosia? Lo sono abbastanza”, ha evidenziato la timoniera di Lingo. “Lo hai detto come per dire: “Attenzione che se qualcuna si avvicina poco poco…””, il commento della Fialdini. A questo punto la Balivo ha spiegato che è già capitato di aver “sistemato” qualche spasimante del marito. E non è andata per il sottile quando c’è stata occasione di farsi intendere: “Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare, ha fatto una fine bellissima, una bella figura plateale”.

Insomma, se qualcuna pensa di poter fare la gatta morta con Guido Maria Brera sappia che la moglie vigila attentamente e non le scappa nulla.

La crisi matrimoniale post Covid

La Balivo ha avuto una lunga relazione con il dirigente d’azienda Nicola Maccanico. Dopodiché si è legata a Guido Maria Brera. Il 29 maggio 2012 la coppia ha avuto il suo primo figlio, Guido Alberto. Quindi le nozze celebrate il 30 agosto 2014 a Capri con rito civile. Il 16 agosto 2017 è nata la secondogenita, Cora. Nel periodo post Covid, dopo la prima ondata del virus, la conduttrice ha spiegato a Verissimo di aver vissuto una delicata crisi matrimoniale. Oggi tutto è superato ed il rapporto col marito è solido.