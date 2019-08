Caterina Balivo sfida gli haters: “Ho qualcosa da dire”

Caterina Balivo e la dura lotta contro gli haters. La conduttrice questa volta risponde con ironia

Caterina Balivo, 39 anni, è una di quelle donne dello spettacolo che appaiono sempre con il sorriso ben stampato sulla faccia. Anche quando vengono, sfortunatamente, riempite di insulti. Sui social, si sa, ogni personaggio pubblico ha il suo gruppo di haters sempre pronti a criticarli e a lasciar loro un commento negativo che sia sull’aspetto fisico o sui loro modi di fare. Per le donne specialmente, poi, non c’è scampo. Per i polemizzatori del web ci sono quelle ‘troppo magre’, ‘troppo in forma’, ‘troppo vecchie’, ‘troppo tutto’. Si appigliano ad ogni minima cosa anche ad una piccola ruga in più per fargli notare che sembrano più mature della loro età. E questo è proprio quello che è successo a Caterina Balivo in questi giorni. In tanti, infatti, le hanno puntato il dito contro accusandola di apparire molto più vecchia della sua età. E la showgirl ci ha tenuto a rispondere a queste persone, lanciandogli però una simpatica sfida.

Caterina Balivo sfida con il sorriso i suoi haters: “Vorrei…”

In questi giorni la conduttrice di Rai Uno è in vacanza con la sua famiglia in California e ieri, mentre si trovava stesa in una barca sul Mammoth Lakes ha voluto rispondere ridendo a coloro che tanto la criticano. “Ho qualcosa da dire” ha scritto Caterina e poi ha detto: “Ho letto sul web che in tanti mi avete detto ‘sembri una vecchia’ ‘sei invecchiata’. Cari, vi inviterò tutti alla mia festa di 40 anni. Vi voglio guardare in faccia e dirvi ‘mamma mia quanto sembrate giovani e fig*i'”. La showgirl napoletana ha poi concluso il discorso ridendo andando poi a dedicarsi ad altro, alla cosa più importante: la sua famiglia. In seguito, infatti, è apparsa con una delle figlie di suo marito mentre discuteva insieme a lei di sport e di quanto pesi la massa muscolare. Sull’argomento critiche Caterina non è dunque più tornata. La Balivo oggi ha augurato buon Ferragosto postando sui social delle foto dove appare in costume, in barba alle numerose critiche che spesso le vengono rivolte. Fortunatamente, questa volta, i complimenti sono stati molto di più.

Caterina Balivo torna, a Settembre, con Vieni da Me

Per il secondo anno consecutivo, Caterina Balivo tornerà su Rai Uno con il programma Vieni da Me. Alcune settimane fa, la conduttrice dopo aver concluso le vacanze a Capri è volata a Roma dove ha iniziato a lavorare per la nuova edizione del suo talk show fatto di interviste, giochi telefonici e chiacchiere in buona compagnia.