Caterina Balivo: “C’era un progetto tv con mio marito ma abbiamo litigato”

Caterina Balivo, l’intervista: “C’era un progetto tv con mio marito, ma abbiamo litigato. Terzo figlio? Lo vorrei ma lui non è convinto”

Caterina Balivo, tra lavoro e famiglia: la conduttrice Rai, al timone di Vieni da Me, si è confidata con il settimanale Oggi, svelando alcuni curiosi aneddoti, nonché la sua voglia di diventare madre per la terza volta (ha già due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, venuta alla luce nel 2017). Peccato che il marito Guido Maria Brera non la pensi allo stesso modo. E a proposito di coniuge, la campana ha anche dichiarato che in passato ha provato a imbastire con lui un progetto televisivo. Altro ‘peccato’, visto che il progetto è naufragato con tanto di litigio.

Caterina e il terzo figlio: “Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto”

“Non posso fare bilanci perché sono un’irrequieta. Vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo”, ha dichiarato Caterina alla rivista Oggi. “Un altro figlio – ha aggiunto – sarebbe bellissimo, lo farei domani”. Tuttavia la conduttrice ha subito fatto un passo indietro, in quanto un’altra gravidanza “significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari”. Una situazione che, al momento, non si sente di affrontare: “Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto”. La Balivo ha quindi chiosato che vincerà “la testa, perché ho un marito che dice no”.

“Non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio”

Spazio anche al progetto tv naufragato che avrebbe visto impegnato Guido: “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì”. La Balivo ha poi parlato del capitolo gelosia e controllo cellulare: “Sì, sì. La differenza è che ora lo avverto: ‘Amore, prendo il tuo telefono'”. E lei ha molti spasimanti? “Nooo, non mi fila nessuno e la cosa mi dà pure fastidio. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso.”