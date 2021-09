Caterina Balivo osa sul red carpet a Venezia: l’abito zebrato divide (foto)

Caterina Balivo a Venezia ha sfoggiato una forma invidiabile e un paio di abiti molto glamour, seppur quello che ha scelto per il red carpet ha fatto storcere il naso a qualcuno. Ma si proceda con ordine: la conduttrice campana è giunta in laguna nei giorni scorsi, unendosi al marito Guido Maria Brera che l’ha preceduta di qualche ora. Nel corso della serata di giovedì 2 settembre ha partecipato con il consorte e una parata di altri vip al concerto omaggio per il maestro Ennio Morricone. Per tal evento ha optato per abito alquanto arrembante dalle tinte scure. Un antipasto di quel che si è visto venerdì 3 settembre, quando Caterina ha sfilato sul prestigioso red carpet della Mostra del Cinema.

Per il red carpet ha invece scelto un lungo abito in stile zebrato, color nero con tinte tendenti al giallo. Una decisione senza dubbio originale che ha diviso gli utenti sui social. C’è chi ha trovato la Balivo “irresistibile” e chi ha persino definito il vestito “orrendo”. D’altra parte non è una novità che sulle piattaforme della rete c’è una buona fetta di persone che tendono all’estremismo, sia da un lato che dall’altro. Sono i social bellezza!

Caterina ha sfilato sul tappeto rosso prima di assistere all’anteprima del film Dune, ultima fatica cinematografica di Denis Villeneuve, regista canadese tra i più quotati a livello globale.

Caterina Balivo e il futuro in tv

La nuova stagione tv inizierà a breve e la Balivo, per il secondo anno consecutivo, ai nastri di partenza si presenza senza avere tra le mani il timone di alcun programma. Dopo aver lasciato Vieni da Me, con la Rai non ha trovato un progetto che potesse soddisfare le sue aspettative. In diversi frangenti la conduttrice ha lasciato intendere di non voler più un impegno quotidiano in video, preferendo puntare su uno show in prima serata oppure da poter orchestrare durante il weekend. Per ora però non ci sono novità in vista su tal fronte.

Si muove invece qualcosa su un suo possibile coinvolgimento in un ruolo inedito a Ballando con le Stelle. Con Milly Carlucci il feeling è ottimo, come dimostrato dal fatto che lo scorso anno la conduttrice di Sulmona l’ha ‘acquistata’ come giurata ne Il Cantante Mascherato.