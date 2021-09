Ballando con le stelle: ruolo inedito per la Balivo? Il gossip

In questi ultimi giorni si sono susseguiti numerosi i rumors e le indiscrezioni circa la nuova squadra di lavoro di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Tra le notizie che sono state rilanciate nelle scorse ore anche quella riguardante un volto molto amato dal pubblico di Rai: Caterina Balivo.

Sul futuro professionale della conduttrice campana si è interrogato nelle ultime ore anche il settimanale Vero, in una rubrica dove si approfondiscono le vicende dei personaggi più amati dal pubblico televisivo italiano e del mondo dello spettacolo.

Sulle pagine di Vero si legge che la Balivo dovrebbe entrare a far parte del cast del celebre dancing show di Rai 1. Ma sempre dal rotocalco arriva anche una precisazione, cioè quella che Caterina non farà parte del programma con il ruolo di ballerina.

Cosa farà allora la Balivo a Ballando con le Stelle? Sempre secondo quanto si apprende dal magazine, la conduttrice e volto Rai ricoprirà un ruolo del tutto nuovo, ma al momento è tutto top secret. Ma non è tutto, poiché la notizia della possibile partecipazione della presentatrice a Ballando è stata ripresa anche dal profilo social Cinguettarai.

Sul tweet si legge che la Balivo è stata confermata anche nella giuria di un altro popolare show di Rai 1, Il Cantante Mascherato. In questo caso la conduttrice non si metterà in gioco con travestimenti ed esibizioni canore, ma starà in giuria.

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle

Tra i grandi nomi che quest’anno faranno parte del nuovo cast di Ballando con le Stelle ci sarà anche un campione olimpico. Milly Carlucci è riuscita a convincere Marcell Jacobs, che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il ruolo che ricoprirà lo sportivo non sarà quello di concorrente, ma di ballerino per una notte. Rispondendo a qualche domande in merito alla sua partecipazione al programma di Rai 1, Jacobs ha rivelato che non potrebbe mai scendere in pista tutte le settimane.

A preoccuparlo sarebbero infatti le brutte figure che potrebbe fare in pista, che cancellerebbero in un attimo tutti gli anni di lavoro impiegati per costruire la sua credibilità ed arrivare dov’è oggi.