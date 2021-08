Jacobs dice sì a Milly: “A Ballando con le Stelle ma ad una condizione”

Milly Carlucci ce l’ha fatta: Marcell Jacobs sarà protagonista della prossima edizione di Ballando con le Stelle! È stato lo stesso atleta ad annunciare la sua presenza nel varietà del sabato sera di Rai Uno. Un’avventura nuova e stimolante per il 26enne, che è diventato popolare dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs ha però posto una condizione alla conduttrice Rai…

“Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”, ha dichiarato Marcell Jacobs in un’intervista concessa al settimanale Di Più. Il velocista ha aggiunto:

“Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”

Dunque Marcell Jacobs prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle solo in qualità di ballerino per una notte. Una grande occasione per lo sportivo per farsi conoscere ancora di più al grande pubblico. E un nome sicuramente prestigioso per Milly Carlucci, che sta facendo il possibile per mettere in piedi un cast all’altezza delle aspettative.

Ballando con le Stelle 2021: i nomi degli altri concorrenti

Al momento l’unico nome certo del cast di Ballando con le Stelle 2021 è quello di Morgan. È stato il diretto interessato ad annunciarlo, ribadendo che in questo momento ha bisogno di lavorare. Secondo un gossip riportato da Dagospia, però, pare che il cantate abbia assicurato la sua presenza solo per tre puntate. Sarà vero? Intanto sempre il portale di Roberto D’Agostino ha svelato i nomi di altri presunti concorrenti della nuova edizione del programma di Milly Carlucci.

Si parla dell’ex calciatore Fabio Galante e del parrucchiere Federico Fashion Style. A quanto pare trattative aperte con: Sabrina Salerno, Dj Albertino e Albano Carrisi. Per quest’ultimo sarebbe un ritorno in pista visto che tempo fa ha partecipato come ballerino per una notte con l’ex moglie Romina Power.

Se si dovesse raggiungere un accordo con Albano cadrebbe il veto presente da anni a Ballando con le Stelle: quello di non avere tra i concorrenti ex partecipanti di reality show. Albano Carrisi è stato infatti nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Un’esperienza indimenticabile: all’epoca Albano è stato scaricato in diretta tv, tramite una telefonata, da Loredana Lecciso.

Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha invece fatto i nomi di: Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2021

La nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà su Rai Uno il prossimo sabato 16 ottobre.