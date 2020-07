Balivo, ombre sul matrimonio con Guido? Caterina fa chiarezza

Caterina Balivo, nell’attesa di scoprire il suo futuro televisivo, si sta godendo il sole di Favignana, trascorrendo dei giorni di relax tra mare e famiglia. Famiglia, appunto: di recente qualcuno ha notato che la conduttrice non è più apparsa sui social – dove è molto attiva – assieme al marito Guido Maria Brera. Da qui la nascita di qualche dubbio relativo al proseguimento del matrimonio. C’è qualcosa di vero? No. A specificarlo è stata la diretta interessata che ha risposto su Instagram a una domanda diretta inerente al suo rapporto sentimentale. Con il marito non c’è alcun problema. Anzi anche lui è in vacanza assieme alla famiglia. Perché non lo si vede? Semplicemente, come spiega la Balivo, non vuole né apparire nei post né nelle Stories Instagram. Questione di riservatezza e privacy. Mistero risolto!

Caterina Balivo: sul matrimonio nessuna ombra, si attendono news sul fronte professionale

Se il fronte sentimentale è più che saldo in casa Balivo, non si può dir lo stesso di quello professionale. Caterina poche settimane fa ha preso la decisione di lasciare il timone di Vieni da Me, programma pomeridiano della rete ammiraglia Rai. I motivi sono da rintracciare nella voglia della conduttrice di dedicarsi maggiormente alla famiglia e di puntare a una trasmissione del weekend o magari a delle prime serate. Comunque impegni che non necessiterebbero di una presenza quotidiana in video. Per ora però non c’è alcun progetto imminente destinato alla 40enne campana. Il 16 luglio scorso infatti sono stati svelati i palinsesti Rai e il suo nome non è stato accostato ad alcuno show.

Balivo in compagnia di Elisa Isoardi, Simona Ventura e Lorella Cuccarini

Sempre in riferimento ai palinsesti Rai, a far compagnia a Caterina, cioè a essere al momento senza una collocazione precisa, ci sono Elisa Isoardi, Simona Ventura e Lorella Cuccarini. La prima è rimasta orfana de La Prova del Cuoco, cancellata dopo quasi 20 anni di messa in onda. La vedremo come concorrente di Ballando con le Stelle. Inoltre il direttore di Rai Uno Coletta ha spiegato che dovrebbe esserle affidato un programma nel 2021. Per ora nulla di ufficiale, però. Anche la Ventura è ‘appiedata’ e sta cercando di capire se si muoverà qualcosa in futuro, come nel caso della Balivo. Infine a Lorella Cuccarini dovrebbe essere dato Lo Zecchino d’Oro. Coletta ha parlato anche di altri progetti, ma non c’è ancora niente sicuro.