Caterina Balivo: non emozionata per la Capua e per Frizzi? La risposta

Caterina Balivo: non emozionata per il pianto di Roberta Capua su Fabrizio Frizzi? La conduttrice di Vieni da me interviene e si spiega

Vieni da me, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ha riservato forti emozioni nella puntata odierna. Particolarmente toccante è stata l’ospitata di Roberta Capua. L’ex Miss Italia, infatti, nel rivedere le immagini di Fabrizio Frizzi, con il quale ha lavorato in svariate occasioni, non ha potuto trattenere le lacrime. D’altra parte la prematura scomparsa del presentatore ha lasciato un vuoto immenso all’interno del servizio pubblico e tra i colleghi (e non solo) che l’hanno conosciuto. E Caterina? Come è stata vista dai telespettatori? Tanti i complimenti per la sua conduzione (come si evince dai commenti social). Tuttavia c’è qualcuno che l’ha vista poco empatica nei confronti di Roberta…

Vieni da me, Caterina Balivo: “Mi sono trattenuta e con molta fatica”

Nell’ultimo post Instagram, tra i commenti, la Balivo ha risposto a chi ha sostenuto di averla vista poco partecipe al dolore di Roberta Capua sulla scomparsa di Frizzi: “Ho pianto in diretta con Insinna. Mi sono trattenuta e con molta fatica”. Nessuna freddezza, dunque. E nemmeno c’è stata freddezza nei confronti di Fabrizio. Soltanto chi guida un programma tv deve riuscire, a volte, a trattenere le emozioni per far si che il lavoro possa procedere. Chi invece ha potuto non trattenerle è stata la Capua: “Non è facile, è troppo presto per poterne parlare senza emozionarsi” ha detto Roberta. “L’ho conosciuto grazie a Miss Italia, anche se lui non ha condotto l’edizione vinta da me nel 1986. Nelle sue edizioni lui amava invitare le Miss degli anni precedenti”, ha ricordato Roberta.

Roberta Capua e il ritorno in tv su La7

Dopo aver trionfato a Celebrity Masterchef, la Capua è tornata sul piccolo schermo in pianta stabile dopo che per un lungo periodo si era allontanata dalla tv. La conduttrice aveva preso tale decisione per dedicarsi alla famiglia, al marito Stefano – un uomo d’affari molto schivo – e al figlio Leonardo. Oggi la Miss Italia eletta nel 1986 è al timone della trasmissione Belli dentro, Belli fuori su La7.