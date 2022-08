Caterina Balivo è tornata a parlare del suo carattere assai istintivo e impulsivo in un’intervista rilasciata al settimanale F. La conduttrice di Aversa, per anni volto Rai, è una persona senza peli sulla lingua, che dice tutto quello che pensa. Senza filtri. Un carattere forte e deciso. Un carattere che l’ha spinta, seppur giovanissima, a rinunciare ad una grande opportunità televisiva.

Nei primi anni Duemila, quando la Balivo stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, Caterina è stata scelta come Letterina di Passaparola. All’epoca un privilegio, un vero e proprio status, un po’ come la Velina di Striscia la notizia. Dal game show di Gerry Scotti sono venute fuori tante giovani di talento, oggi donne affermate, come Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

In quegli anni anche Caterina Balivo era pronta ad indossare gli abiti succinti della valletta: aveva superato brillantemente tutti i provini. L’azienda le aveva però imposto la rimozione del neo che la presentatrice ha sul collo. Una richiesta che la Balivo ha rispedito al mittente, come ricordato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Mi scelgono come Letterina di Passaparola, solo che mi chiedono di togliere il neo. Risposta? No. Decisione mai rimpianta. È pur vero che non prendo mai tempo per rispondere”

Caterina Balivo ha confidato che di recente ha pensato di iscriversi a quei corsi di buone maniere dove ti insegnano ad esprimerti con maggiore diplomazia. Al momento però ha preferito accantonare l’idea anche se in futuro spera di diventare più diplomatica e accomodante.

Di sicuro il no a Mediaset non ha cambiato la carriera di Caterina Balivo che grazie a mamma Rai è riuscita lo stesso ad emergere e ad avere grandi soddisfazioni.

La carriera di Caterina Balivo

Dopo il terzo posto raggiunto a Miss Italia 1999 – quell’anno ha vinto Manila Nazzaro – Caterina Balivo ha iniziato a lavorare in Rai. È stata prima valletta a Scommettiamo che…? e poi inviata a I Raccomandati. Successivamente è stata impegnata in tanti altri format quali: Unomattina, Linea Verde, L’anno che verrà, Festa italiana, Dimmi la verità, Miss Italia nel mondo, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Monte Bianco, Vieni da me.

Nel 2020 – l’anno della pandemia da Covid – Caterina Balivo ha deciso di rallentare con i suoi impegni di lavoro per dedicarsi di più alla famiglia. Dunque al marito Guido Maria Brera, sposato nel 2014, e ai figli Guido Alberto e Cora, che hanno rispettivamente dieci e cinque anni.