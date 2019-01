Caterina Balivo multata: la reazione della conduttrice sorprende

Caterina Balivo scopre di essere stata multata: ecco come reagisce

Non se l’aspettava, la conduttrice di Vieni da me Caterina Balivo. Ma una volta uscita dal ristorante, si è imbattuta in una multa trovata sul parabrezza della sua auto. In abbigliamento super invernale, il volto di Rai 1 è stata colta dai fotografi immersa nella lettura del conto da pagare. Quando poi si è accorta di essere osservata, la 38enne napoletana ha reagito con un bel sorriso, salutando divertita i paparazzi. Ancora una volta, la presentatrice originaria di Aversa, al timone del programma Vieni da Me che non è andato in pausa durante le festività natalizie, dimostra ancora una volta la sua solarità anche di fronte ad una spiacevole sorpresa come questa.

Caterina Balivo: spiacevole sorpresa all’uscita dal ristorante

Dopo aver pranzato in una location montanara, la conduttrice Caterina Balivo, sbarcata su Rai 1 con il programma di successo Vieni da me, esce allegramente dal ristorante dirigendosi verso la sua auto. Si accorge subito della presenza dei fotografi, ma continua a camminare sorridente. Giunta a destinazione, però, la Balivo scopre di essere stata multata, ma continua a sorridere come se nulla fosse successo. Anzi, appare anche divertita nel salutare i fotografi. Una reazione, la sua, davvero inaspettata, ma che conferma il carattere divertente e allegro della presentatrice nonostante la presenza di alcuni imprevisti.

Caterina Balivo: sempre più popolare sui social

La carriera di Caterina Balivo prosegue a gonfie vele, proprio come il suo matrimonio con Guido Maria Brera, dirigente e scrittore che ha conquistato con la sua inconfondibile semplicità. Poche settimane fa, lei che è sempre attiva sui social, ha raggiunto l’importante traguardo del primo milione di follower su Instagram. La conduttrice ha prontamente postato una foto per ringraziare i suoi numerosi fan, che la amano per la sua simpatia e ironia. E il suo talk show Vieni da me, in pieno stile americano, le sta regalando un grande successo!