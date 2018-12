Caterina Balivo in confidenza: “Il Natale e i regali di mio marito”

Caterina Balivo, intervista ‘intima’. Le chicche private della conduttrice di ‘Vieni da me’: “Il mio Natale, le tradizioni e i regali di Guido Maria Brera”

Caterina Balivo tiene alle tradizioni, figuriamoci il Natale. La 38enne conduttrice di Vieni da me si è svelata a Vanity Fair, raccontando nel dettaglio come vive le festività tra lavoro e famiglia, rivelando stuzzicanti chicche. Non si può che iniziare da uno dei simboli natalizi, l’albero: “L’abbiamo fatto due settimane fa quando Guido Alberto (il primogenito di 5 anni) ha avuto la varicella”, confida Caterina. Se l’albero è stato preparato con largo anticipo, chissà i regali per la famiglia quando sono stati pensati e acquistati: “Dico solo, che i regali li ho comprati tutti a settembre, li devo solo impacchettare. Ho una sola regola: mai regalare qualcosa di riciclato“. D’altra parte anticipare i tempi per far filare tutto liscio è quasi un obbligo con una famiglia così grande. (c’è la piccola Cora (2017), Guido Alberto Brera (2012), il marito Guido Alberto e i figli di lui, Roberto e Costanza, nati da una relazione precedente.)

“Ho capito che è l’unica festa in cui si sta davvero insieme. Trascorretelo con chi amate davvero”. Balivo si confessa

“Le Feste le trascorriamo tutti in montagna: per mio marito non è Natale se non c’è la neve – confessa sempre la Balivo a Vanity Fair -. Quest’anno ci saranno anche i miei genitori, direttamente da Napoli, e mia sorella Sarah. Festa grande”. Insomma, le tradizioni e la famiglia prima di tutto. “Crescendo – riflette – ho capito che è l’unica festa in cui si sta davvero tutti insieme. Il mio consiglio? Trascorretelo con chi amate davvero. Noi il 24 aspettiamo la mezzanotte e poi andiamo a messa. Il menu che mette tutti d’accordo sarebbe la pasta al forno, ma quest’anno ci sarà mia madre ai fornelli. Per il 24 preparerà un brodo che deve cuocere per oltre 8 ore. E poi i tortellini. Il 25 si pranza solitamente fuori, in baita”. E il marito Guido Maria come se la cava con i regali? “È bravo a metà. Perché non è uno che compra la prima cosa che vede in un negozio, i suoi regali sono sempre pensati, curati in ogni minimo dettaglio. Diciamo, però, che non sempre indovina. Il ‘problema’ è che…”

I regali di Guido Maria Brera per Caterina Balivo: “Fa di testa sua”

“Il problema è che compra solo le cose che piacciono a lui – confessa Caterina -. Ogni anno chiama una mia cara amica, Michela, e le chiede consiglio. Lei lo indirizza in un determinato negozio, lui va lì e alla fine non compra nulla. Fa di testa sua. Per il nostro primo Natale mi ha regalato una bottiglia di Marsala invecchiato. Ha scelto l’annata del nostro primo incontro. Romantico, certo, ma a volte noi donne preferiremmo un po’ di banalità in più (ride, ndr)”. Gli aneddoti non sono finiti. “Un altro anno – prosegue – mi ha regalato una collana di cristalli di rocca in cui ogni pietra corrisponde a un membro della famiglia. L’ha scelta insieme ai suoi figli… vi immaginate il risultato dei gusti di tre maschi messi insieme? (ride di nuovo, ndr)”.