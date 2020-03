Caterina Balivo: “Non dormo con mio marito da 10 giorni… Mi è scappato”

Caterina Balivo, confessione intima in diretta a Italia Sì: “Non dormo con mio marito da 10 giorni… Scusa, ma mi è scappato”

Caterina Balivo, ospite a Italia Sì via Skype (Rai Uno) – la trasmissione condotta da Marco Liorni ha sostituito Domenica In, sospesa precauzionalmente per l’emergenza Coronavirus -, si è lasciata andare a una confessione ‘intima’. La conduttrice di Vieni da Me ha dichiarato che da ormai 10 giorni non dorme con il marito Guido Maria Brera. Motivo? Nessuna crisi in corso, ma solo una regola in più per evitare un eventuale contagio che non permetterebbe a lei e al coniuge di essere vicini ai figli. Caterina, che durante l’intervento è stata affiancata proprio dal marito, sorridendo si è poi ‘morsa’ la lingua. “Scusa, ma mi è scappato”, ha sussurrato rivolgendosi a Guido.

La confidenza della conduttrice

A Italia Sì sono intervenuti molti conduttori Rai, tutti in collegamento. Tra questi Caterina Balivo che ha raccontato come sta vivendo la quarantena. E la presentatrice si è anche lasciata sfuggire una confidenza privata: “Non dormo con mio marito da 10 giorni. Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani”. Così la Balivo che, poi, si è subito accorta di aver detto forse qualcosa che avrebbe potuto un poco infastidire Guido. “Amore non ti vergognare ma mi è scappata”, ha concluso. Brera non sembra aver preso male la questione, riapparendo in video sorridente.

L’arrivederci di Caterina Balivo a Vieni da Me

Tra i programmi sospesi in casa Rai, c’è anche Vieni da Me. L’ultima puntata è andata in onda venerdì 13 marzo. Al momento, come per molti altri show, resta da capire quando si ricomincerà. “Oggi vi terremo compagnia per l’ultimo pomeriggio (per ora!) Mi mancherete ma per fortuna ci sono i social! Sono stati emozionanti ma anche difficili questi ultimi 10 giorni. Voi che mi seguite lo sapete, non aggiungo altro”, l’arrivederci della conduttrice al suo pubblico.