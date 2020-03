Caterina Balivo e il marito litigano su Instagram: poi il grande annuncio

Caterina Balivo su Instagram litiga con il marito Guido Maria Brera poi l’annuncio: un programma insieme nei prossimi giorni

Davvero spumeggiante l’ultima diretta Instagram di Caterina Balivo. Lontana da giorni dal piccolo schermo per via dell’emergenza Coronavirus, la conduttrice di Aversa delizia i suoi fan con video e dirette sui social network, dove è molto seguita. Nel corso dell’ultima – quella di domenica 22 marzo – Cate ha annunciato che tornerà a condurre in questo periodo di assenza da Vieni da me. Il nuovo format partirà nei prossimi giorni su Instagram ed è nato da un’idea del marito Guido Maria Brera, noto scrittore e finanziere, che si occuperà anche di fare l’autore. Prima di dare il grande annuncio, però, la Balivo e il marito sono stati protagonisti di un’accesa litigata. Caterina si è infatti arrabbiata per il modo in cui Brera ha iniziato la diretta insieme.

Le parole di Guido Maria Brera che hanno fatto arrabbiare la Balivo

“Quanto tempo abbiamo?”, ha premesso Guido Maria Brera appena iniziata la diretta Instagram con la moglie Caterina Balivo. Parole che hanno infastidito la 40enne, già costretta a non dormire con il marito a causa del Covid-19. “Non è bello iniziare chiedendo quanto tempo abbiamo”, ha replicato stizzita la presentatrice. La Balivo si è poi incavolata di nuovo quando il marito ha insinuato che in tv i conduttori molto spesso intervistano gli scrittori senza aver letto il loro libro e dunque facendo di conseguenza domande inutili. “Stai offendendo me e tutta la categoria dei conduttori. Molto spesso non dipende da noi ma dagli ospiti che non riescono a rispondere nel modo giusto o sono prolissi”, ha risposto la Balivo.

Il programma di Caterina Balivo e Guido Maria Brera su Instagram

Bisticci a parte, Guido Maria Brera ha finalmente spiegato il nuovo progetto che lo vedrà stretto collaboratore della moglie Caterina Balivo nelle prossime settimane. “Ti sottovalutano nelle interviste invece sei molto brava ad esaltare gli ospiti, anche quelli meno pop. Per questo ho deciso di lanciare questo format in cui tu intervisti uno scrittore al giorno che parlerà di un suo libro che tu non hai letto. Si intitolerà My next book e andrà in onda alle 19 ogni giorno su Instagram”, ha chiarito Brera, che dalla Balivo ha avuto due figli.

Vieni da me torna in onda direttamente a settembre? Parla il marito

“Alcune persone che hanno lavorato con te erano fortissime, poi quando sono andate da altre parti non hanno funzionato senza di te. Tu esalti gli altri”, ha puntualizzato Guido Maria Brera. E quando la moglie Caterina Balivo lo ha invitato in una delle prossime puntate di Vieni da me, il business man ha sottolineato: “Visto l’andazzo non credo tornerà in onda per il momento…”. Se l’emergenza Coronavirus andrà avanti ancora a lungo è infatti probabile che non rivedremo più lo show prima di settembre, quando di fatto inizia la nuova stagione televisiva. Se così fosse non resta che accontentarsi di quello che Caterina “offrirà” via Instagram…