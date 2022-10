Caterina Balivo, Lingo sospeso: tegola sullo show, chi l’ha sfrattata

Brutte notizie per la conduttrice, la cui trasmissione non andrà più in onda almeno per un po’ anche a causa dei bassi ascolti registrati fin dall’esordio

Una pessima notizia in arrivo per Caterina Balivo, seppure i segnali da ormai diverso tempo puntassero ad un esito praticamente già scritto. Lingo, il nuovo game show in onda su La7 dalle 18:30 condotto dalla presentatrice, è stato uffcialmente sospeso, come riportato anche dal sito Davide Maggio. La notizia arriva quest’oggi, dopo settimane di supposizioni, visto e considerato che lo show della Balivo aveva registrato risultati di share deludenti per non dire tragici.

Fin dall’esordio, per Caterina Balivo è stata una strada in salita (o in discesa verso gli Inferi, in base ai punti di vista) con numeri miseri per quanto riguarda lo share, che fin dall’esordio è rimasto sotto o intorno all’1%. Cifre infime, che fin da subito avranno chiaramente messo in allarme i vertici della rete. Vertici che alla fine hanno dovuto prendere una difficile decisione.

La trasmissione Lingo – Parole in gioco non andrà più in onda su La7, anche se non è dato sapere con precisione, almeno per il momento, se si tratti di una vera e propria cancellazione senza possibilità di appello oppure se sia una scelta momentanea. C’è infatti un sostituto in arrivo ad aver sfrattato Caterina Balivo la cui presenza nella stessa fascia oraria, quella del pre-serale, potrebbe essere temporanea. Enrico Mentana, infatti, prenderà il posto di Caterina Balivo conducendo la sua nuova trasmissione di approfondimento Diario Politico: si tratterà, nel caso specifico, di un programma che andrà in onda su La7 a partire da mercoledì 12 ottobre, ogni giorno dalle 17 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 20.

La trasmissione, tuttavia, ha già una data di scadenza. Con Diario Politico Enrico Mentana racconterà in diretta, giorno dopo giorno, tutte le tappe della nuova legislatura “solo” fino alla formazione del Governo. Mal comune mezzo gaudio per la Balivo, per il resto, che non è l’unica ad essere stata sfrattata! Anche la serie Padre Brown, infatti, attualmente in onda alle 17 con doppio episodio, non verrà più trasmessa per lasciare spazio a Mentana.

Terminata l’esperienza di Diario Politico Caterina Balivo tornerà su La7? Chi può dirlo! Le premesse non sono certo delle migliori, ma la speranza è l’ultima a morire.