Caterina Balivo inciampa, gaffe: “Non mi riprendo più da questa figura”

Caterina Balivo ‘scivola’, gaffe a Vieni da Me: “Non mi riprendo più da questa figura”

Caterina Balivo, il bello della diretta. A Vieni da Me, la padrona di casa è stata protagonista di una gaffe epica. Risate e scherzi in studio e tanta autoironia della stessa Balivo che dopo essersi accorta di essere scivolata su una buccia di banana si è schernita simpaticamente da sé. Tutto è avvenuto durante una chiamata con una signora da casa, nella rubrica del programma in cui viene mostrata una abitazione anonima di un vip e bisogna indovinare di chi si tratta. Chiacchierando con la donna in collegamento, la Balivo è andata sull’argomento formaggi e…

Caterina, simpatico scivolone

Caterina parla e gli sfugge un “formaggio podalico”. Evidentemente è rimasta ‘incastrata’, facendo confusione con “podolico” (tipo di formaggio proveniente dalla razza bovina podolica). Dopo pochi secondi la conduttrice si accorge dello scivolone e scoppia a ridere, come tutto lo studio. “Mi sento male, aiutatemi!”, ha esclamato, aggiungendo: “Non mi riprendo più da questa figura”. La gaffe è servita. Dopo il momento di ilarità è giunto nello show Francesco Pannofino. Prima di lui è stata la volta di Gessica Notaro che ha ampiamente parlato dell’uomo che le è accanto da un anno e mezzo.

Gessica Notaro e il fidanzato Marco: “Un’anima pura”

Gessica è felice al fianco di Marco, un 31enne milanese che è lontano dal mondo dello spettacolo. “Lui è anti-telcamere e anti-spettacolo”, ha detto la Notaro che ha aggiunto: “Lui è un ragazzo molto ingenuo. Come ne esistono pochi. Un’anima pura. Sono stata io a dovergli far capire che mi piaceva”. Prima di parlare della sua vita sentimentale Gessica ha confessato, con amarezza, che oggi c’è gente che insinua che l’aggressione con l’acido da lei subita, alla fine, le sia servita per avere successo. “Mi fanno molto male queste cose”, le parole della Notaro. Ferma condanna agli haters da parte di Caterina Balivo.