Caterina Balivo senza freni: la rivelazione che lascia tutti a bocca aperta

Caterina Balivo si immerge nei ricordi e confessa qual è il suo più grande sogno

Non c’è dubbio, Caterina Balivo è sicuramente uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano. La conduttrice, che sta per tornare su Rai Uno con Vieni da Me, è anche molto seguita sui social dove è molto attiva. La Balivo infatti spesso e volentieri racconta ai suoi followers come passa le giornate, come si prepara per il lavoro, e molte volte adora tuffarsi nei ricordi. Oggi, per esempio, Caterina ha scritto un lunghissimo post che è piaciuto davvero molto ai suoi tantissimi fan. La showgirl campana ha voluto rivelare a tutti qual erano i suoi sogni e qual è, invece, il suo sogno attuale. No, Caterina Balivo non sogna di vivere nel lusso o cose del genere, il suo grande desiderio è totalmente rivolto alla sua famiglia. Il che le fa davvero onore.

Caterina Balivo: un desiderio per suo marito e i suoi bambini

In questi giorni, la conduttrice sta facendo le prove generali per il suo programma e oggi durante la pausa ha voluto parlare un po’ con i suoi seguaci. Sui social Caterina si è ‘sbottonata’ ed ha scritto delle parole a dir poco emozionanti: “Quanto vorrei avere il sole addosso tutto l’anno. Mi chiedo se dopo un po’ stancherebbe. Questa foto mi ha ricordato le lunghe estati a casa dei miei dove la noia era protagonista insieme ai miei sogni. Quante volte immaginavo di mettermi un bell’abito come questo che ho in foto (è di 10 anni fa indossato la prima volta alla festa della mia amica), con i capelli perfetti in piega (i miei sono sempre stati gonfi stile Mafalda) e un bravo fotografo che mi scattasse una bella foto. Sogno ancora? Incredibile ma riesco a sognare solo immaginando i miei bambini da grandi con accanto mio marito mentre ci guardiamo,complici, sperando di aver fatto un buon lavoro”. Questa sua rivelazione ha colpito e sorpreso tutti, infatti, molti dei suoi fan si sono complimentati con lei.

Caterina Balivo, a proposito di suo marito…

A proposito di suo marito, il bel Guido Maria Brera, Caterina Balivo ha festeggiato 5 anni di matrimonio proprio qualche giorno fa. I due hanno formato una famiglia a dir poco meravigliosa, con due figli Guido Alberto e Cora. Inoltre, Caterina ha instaurato un bellissimo rapporto anche con la prima figlia di suo marito, avuta da una precedente relazione. La conduttrice e il finanziere sono legati proprio da un grande amore!