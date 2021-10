Caterina Balivo fuori dalla tv perché mantenuta dal marito? La reazione

Caterina Balivo ha lasciato la televisione un po’ di tempo fa, o meglio la conduzione visto che poi è stata comunque in un programma di Milly Carlucci. Da quando non è più in tv non se ne sta di certo con le mani in mano ed è molto attiva sui social, per esempio. Proprio tra i commenti su Instagram oggi la conduttrice si è imbattuta in una critica, o un attacco, che forse non si sarebbe aspettata affatto. Cosa le hanno scritto? Nel commento è stato tirato in ballo anche il marito di Caterina Balivo, grazie al quale, secondo il pensiero dell’utente in questione, la conduttrice avrebbe potuto smettere di lavorare.

Per capirci qualcosa in più: in un commento hanno fatto intendere alla Balivo di aver lasciato la tv perché ha un marito che la mantiene. La signora ha scritto di seguire Caterina da tempo, sin da quando conduceva Detto Fatto. Poi si è lasciata andare a delle considerazioni personali scrivendo che non è semplice lavorare con due figli. Evidentemente anche la signora è una madre lavoratrice, da ciò che ha scritto. Nelle sue parole si legge infatti che ha due figli ormai grandi e indipendenti, ma che ha sempre lavorato a tempo pieno. “Prossima volta mi scelgo un marito che mi mantenga”, ha scritto infine.

Il commento si conclude con un abbraccio alla conduttrice, quindi forse non voleva essere un attacco. Magari con l’ultima frase non intendeva dire che è ciò che ha fatto la Balivo, ma che è ciò che farebbe lei in una ipotetica prossima vita. La conduttrice ha preso queste parole proprio come un attacco personale oppure no? Qualche dubbio sorge, vista la sua risposta. La Balivo non ha lasciato la tv perché la mantiene suo marito, questo ha voluto specificarlo in modo chiaro:

“Tesoro da quando ho 17 anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la tv. Un bacio ma ho capito il senso del tuo messaggio tu cerca di capire il mio. Con affetto”

Si saranno davvero capite, alla fine? Che abbia inteso o meno il vero senso del commento, qualsiasi esso sia, la Balivo ha voluto comunque sottolineare che lavora anche dopo aver lasciato la tv. Anche perché non si è fermata del tutto: quest’anno è stata giudice de Il Cantante Mascherato.