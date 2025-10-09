Caterina Balivo “finta tonta”, sfondone con Eva Grimaldi: c’entra Gabriel Garko

Giovedì 9 ottobre, come da tradizione, il pomeriggio di Rai 1 si anima con il talk di Caterina Balivo. Focus della puntata de La Volta Buona? Bellezza, chirurgia estetica, dieta e dimagrimento. Insomma, tutto ciò che fa discutere sotto i riflettori. Ospiti d’eccezione: Eva Grimaldi e Alessandro Cignarale, incoronato “il più bello d’Italia” 2025. Tra un ritocchino confessato e una battuta di troppo, il clima si è infuocato. La gaffe non sono mancate – qualcuna ha fatto sorridere, altre hanno lasciato il pubblico da casa un po’ perplesso.

La Volta Buona, siparietto tra Caterina Balivo e Eva Grimaldi

Quando si parla di bellezza, non può mancare lui: Alessandro Cignarale, fresco vincitore del titolo “il più bello d’Italia” 2025. Appena varca la soglia dello studio, Balivo lo ferma: “Lo faccio ritornare, sfila, vai avanti e indietro. Vediamo come sei bello“, dice. E così, doppio debutto in scena per farlo ammirare per bene dal pubblico. Ma una volta seduto sul divanetto, per il giovane è iniziata un’altra prova: resistere alla personalità vulcanica di Eva Grimaldi. L’attrice lo ha subito “scrutato” dalla testa ai piedi: gli ha chiesto di rialzarsi e ha commentato la sua forma fisica. Il tutto, ovviamente, con il suo stile ironico che il pubblico ormai conosce bene.

Il momento clou arriva da Caterina Balivo: “Eva Grimaldi, anche tu sei stata fidanzata con il più bello d’Italia: Gabriel Garko“, esordisce. Una frase pronunciata con leggerezza, ma che ha fatto scattare qualche sguardo curioso. Quella storia – come è noto da tempo e come ammesso da entrambi – era più di copertina che di cuore. “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio“, raccontava la stessa Grimaldi in un’intervista al settimanale Chi nel 2020.

Insomma, una relazione “di facciata”, ma vissuta con affetto sincero e complicità. Il tono della conduttrice era chiaramente giocoso, anche se quella battuta – col senno di poi – forse si poteva anche evitare. Ma le gaffe non sono finite lì. Se in studio c’era “il più bello d’Italia”, in collegamento con La Volta Buona c’era – parole della conduttrice – “il più brutto”. Il riferimento? Al nuovo inviato Jody Cecchetto, chiamato in causa con una battuta che voleva essere ironica… ma che, probabilmente, non è suonata benissimo. Anche questo in caso, però, niente drammi: tra una chiacchiera e l’altra, tutti hanno scherzato e la puntata è andata avanti senza intoppi.