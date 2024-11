Caterina Balivo, è caos con ospiti: intervengono Terzi e Folliero

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si sono venuti a creare alcuni momenti di tensione tra la conduttrice Caterina Balivo ed alcuni ospiti in collegamento con lo studio, precisamente dei professionisti del settore medico. L’argomento trattato è stato difatti quello della morte di una giovane dopo essersi rifatta il naso. Le idee discordi tra Balivo ed i medici ed alcuni fraintendimenti hanno scatenato un’accesa discussione. Ciò ha portato all’intervento di Giovanni Terzi e Emanuela Folliero che hanno cercato di chiarire e sedare un po’ gli animi. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

E’ stato caos nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Nello specifico si è trattato l’argomento della chirurgia estetica e come spesso i pazienti possano riscontrare complicanze anche molto gravi, se non addirittura trovare la morte, se si affidano a strutture poco attrezzate. In particolare Caterina Balivo ha posto il focus su come talvolta si scelgano i medici anche attraverso i social. Proprio tale argomento è stato oggetto di una discussione con uno degli ospiti in collegamento con lo studio, il chirurgo estetico Lorenzetti. Alcune parole della conduttrice, difatti, hanno scatenato una reazione piccata da parte del medico.

Questa l’affermazione specifica di Caterina Balivo che ha portato alla replica del chirurgo:

Sui social ci sono anche dei primari che fanno dei filmati, il Professor Lorenzetti ora non lo so, ma anche lui li fa. Quindi sui social in realtà c’è un po’ di tutto.

La conduttrice non ha avuto neppure il tempo di terminare la frase che l’ospite in collegamento ci ha tenuto a fare immediatamente una precisazione a riguardo.

Lorenzetti ha difatti esordito dicendo:

No, no. Mi perdoni. Ascolti, io questo non lo consento.

Ha poi aggiunto:

Lei se apre il mio sito non trova nessuna immagine preoperatoria e postoperatoria. Il sito è legato alla mia vita personale, familiare, ma non c’è nessuna pubblicità e nessun pre e post perché lo combatto da anni, l’ho detto mille volte e lo ridico oggi.

A quel punto è intervenuto Giovanni Terzi, il quale ha cercato di chiarire cosa volesse intendere Balivo con le sue parole precedenti.

Questo quanto detto da Terzi:

Guardi che Caterina Balivo stava dicendo una roba un po’ diversa, diceva che non c’è solamente il truffatore sui social, ci sono anche dei primari. Voi fate dei ragionamenti bellissimi ma è come se il paziente fosse già informato di tutti i passaggi che deve fare. E’ una cosa che noi non sappiamo.

Se era riuscito a sedare gli animi, poco dopo, c’è stata un’altra discussione tra Caterina Balivo ed un altro ospite in collegamento, il Dottor Bacco. C’è stato difatti un ulteriore fraintendimento che ha portato ad un intervento di Bacco in contrapposizione a quanto detto dalla conduttrice.

Di seguito le sue parole:

Voglio dire una cosa importante però. Va bene tutto il discorso dei social, però teniamo presente che il problema non sono le ragazze, perché non dobbiamo criminalizzare per la seconda volta quelle che sono delle vittime.

A quel punto c’è stata la reazione piccata da parte di Caterina:

Dottore è la quarta volta che lo sottolineiamo, anzi. Io non lo so che programma guardano… Abbiamo detto il contrario! Avete la coda di paglia!

Anche Emanuela Folliero, ospite in studio, è intervenuta per provare a chiarire ancora una volta la questione.

Di seguito il suo intervento con il Dottor Bacco:

Abbiamo detto esattamente il contrario. Queste persone che sono sui social e che in qualche modo fidelizzano prima o dopo queste persone danno delle false informazioni e uno, una ragazza giovane, ci casca. E’ il contrario proprio.

Insomma una puntata decisamente movimentata quella di questo pomeriggio!