Caterina Balivo cita lite mai avvenuta, ospiti spiazzati smentiscono

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è nuovamente discusso dei possibili cantanti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo condotta quest’anno da Carlo Conti. Nel parlare degli artisti che hanno partecipato a Sanremo giovani, la conduttrice Caterina Balivo ha attribuito una lite a due suoi ospiti che, in realtà, non sarebbe mai avvenuta! I due diretti interessati, precisamente Luca Dondoni e Grazia Sambruna, hanno difatti smentito le sue parole mostrandosi spiazzati. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Il programma è iniziato con un’ora di ritardo, quindi non alle 14.00 ma alle 15.00, a causa dello speciale dedicato alle elezioni americane. La puntata si è incentrata sul prossimo Festival di Sanremo, nello specifico su quali potrebbero essere gli artisti in gara scelti da Carlo Conti. Si è parlato anche di Sanremo giovani, condotto quest’anno da Alessandro Cattelan. Proprio nel citare uno dei cantanti che hanno fatto domanda per Sanremo giovani, ovvero Wax, Caterina Balivo ha attribuito a due suoi ospiti una lite in realtà mai avvenuta. Stiamo parlando nello specifico del critico musicale Luca Dondoni e Grazia Sambruna. In particolare la conduttrice ha detto che i due avrebbero discusso proprio a causa di un parere discorde in merito a Wax.

Caterina Balivo, nel rivolgersi a Carolina Rey, ha difatti detto:

Ti dobbiamo chiedere anche di Wax perché qui con Grazia Sambruna ci è stato una sorta di scontro con Luca Dondoni che dovrebbe essere collegato da Milano a proposito dei giovanissimi che dovevano partecipare al talent. Luca Dondoni lo voleva in squadra, si è molto dispiaciuto, tu invece hai parlato “No vabbè, non sentiremo la mancanza di Wax”.

Sambruna, nel sentire le parole della conduttrice, è rimasta spiazzata non comprendendo a quale scontro facesse riferimento.

Ha tuttavia reagito con ironia, dicendo:

Io ancora non ho detto una parola e già ho litigato con tutti praticamente?

Allo stesso modo anche Luca Dondoni, in collegamento con lo studio, ha domandato quando avrebbero litigato lui e Grazia Sambruna. A quel punto Caterina Balivo ha risposto che si riferiva a Wax e ha aggiunto che avrebbe voluto invitare il cantante prossimamente in studio. Grazia si è mostrata entusiasta all’idea, affermando di volere incontrarlo perché una volta le aveva tirato una ciabatta dalla televisione!

La conduttrice ha quindi risposto:

Allora vedi che c’era stato qualcosa?

La sua ospite ha poi continuato ad ironizzare sulla questione:

Io a questo punto lo vorrei incontrare che tanto abbiamo litigato, tra virgolette, io e Wax.

Il siparietto si è poi concluso con Caterina Balivo che ha cambiato argomento invitando ad entrare in studio Mal.