Caterina Balivo a Domenica In spiega perché ha lasciato la tv

Nel salotto di Mara Venier la conduttrice ha rivelato il vero motivo per il quale ha mollato Vieni da me e il pomeriggio di Rai Uno

Caterina Balivo è tornata in tv per un’intervista con Mara Venier. Tra una sorpresa della sorella e un vecchio video con Fabrizio Frizzi, la conduttrice ha rivelato il vero motivo per il quale ha deciso di mollare il piccolo schermo. La scorsa primavera ha infatti annunciato una pausa dalla tv per dedicarsi alla famiglia. Dopo due anni il suo programma Vieni da me è stato chiuso e Caterina ha smesso di lavorare dopo quasi venti anni di onorato servizio.

A Domenica In Caterina Balivo ha spiegato che la sua è stata una scelta d’amore. Col Covid il marito, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, non riusciva più a stare a casa come di consueto e Caterina non se l’è sentita di trascurare i suoi figli, Guido Alberto e Cora, che sono ancora dei bambini. A Mara Venier la Balivo ha confidato:

“Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta“

Quella di Caterina Balivo è stata una scelta sofferta ma inevitabile:

“Mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto lui dei passi indietro per permettermi di lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Ora il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non ce l’ho fatta. È stata una scelta d’amore”

La 40enne ha ammesso che la suocera, la signora Mirella vista spesso a Vieni da me, non ha preso bene la decisione della nuora. Ma Caterina è andata fino in fondo anche se oggi è pronta a tornare in televisione sebbene in spazi diversi e meno impegnativi.

A tal proposito ha subito accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare a Il Cantante Mascherato in qualità di giurato. Un programma che Caterina Balivo ama particolarmente: è fan fin dalla prima edizione e lo scorso anno ha dedicato a Vieni da me grande spazio all’edizione italiana del noto format coreano.

Chi è il marito di Caterina Balivo

Guido Maria Brera è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Lavora nell’ambito della finanza ma ha pure pubblicato diversi romanzi. Tra questi I Diavoli, libro che ha ispirato l’omonima serie Sky con protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Brera e Caterina Balivo si sono sposati nel 2014 a Capri, con rito civile. Guido ha alle spalle un altro matrimonio, dal quale sono nati i figli Roberto e Costanza, ormai grandi. La secondogenita vive però con il padre: ha instaurato un ottimo rapporto con la Balivo.