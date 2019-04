Caterina Balivo porta la suocera a Vieni da Me: un rapporto bellissimo

By

Veni da Me, Caterina Balivo invita la Signora Mirella

La nomina spesso ed oggi l’ha portata a Vieni da Me, in onda su Rai1 ore 14 anche il giorno di Pasquetta. Lei è la Signora Mirella, è la mamma di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo. Una suocera moderna ed elegante che oggi occupa la sedia del famosissimo tavolo del pomeriggio di Rai1. E’ la seconda volta che la suocera di Caterina Balivo è ospite nel suo programma: la prima è stata durante il Natale 2018, quando Mirella le ha fatto una sorpresa in diretta. Caterina si rivolge alla Signora dandole del Lei, ma è evidente che tra le due ci sia un bellissimo rapporto. Mirella somiglia incredibilmente al figlio Guido Maria, decisamente però più riservato della mamma.

La famiglia Brera

Guido Maria Brera è figlio di Mirella, casalinga, e di Roberto, impiegato di banca. Nato a Roma, torna spesso a trovare i genitori e Caterina è solita condividere sui social foto con la suocera. Mirella è un vero e proprio personaggio ed è molto a suo agio davanti le telecamere. Circa la possibilità di fare ricorso alla chirurgia plastica, Mirella risponde: “Aspetto i 90 anni per rifarmi qualcosa!“. E quando le chiedono se ha mai tradito il marito, Mirella spiazza tutti e ironicamente risponde: “Sempre!“. Si parla di Miss Italia, concorso di bellezza a cui Caterina Balivo ha partecipato nel 1999 (oggi bella come allora, Caterina svela i suoi segreti di bellezza), e Mirella conferma di avervi partecipato anche lei! Senza ombra di dubbio, oggi Mirella ha rubato la scena a tutti.

Caterina Balivo, una famiglia speciale

Una donna lavoratrice, mamma (di Guido Alberto e di Cora) e moglie (Guido Maria Brera ha anche altri due figli avuti da un precedente matrimonio) ed una nuora perfetta. Caterina Balivo è tutto questo e chiude la puntata salutando la suocera: “Ci vediamo presto!“.