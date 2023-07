Caterina Balivo, costume e smagliature: la foto, i fan applaudono

Caterino si mostra senza filtri in una foto in costume su Instagram: i commenti di elogio da parte dei suoi fan

Dopo l’anno di lavoro a La 7, dove ha condotto il quiz show “Lingo – Parole in gioco” durante tutta la scorsa stagione televisiva, Caterina Balivo si sta godendo l’estate insieme alla sua amata famiglia. La conduttrice ricarbura le energie prima dell’importante ritorno in Rai, dove sarà al timone del programma “La volta buona“, che andrà in onda durante la fascia pomeridiana. Dunque, in questi giorni la Balivo si sta godendo il mare della Toscana, precisamente a Giannutri. Ovviamente, essendo molto attiva sui social, non poteva non condividere alcuni scatti della sua giornata di relax con i suoi followers.

Caterina ha condiviso diverse foto sul suo profilo Instagram, dove la si può vedere in barca insieme alla sua bambina e alla sua amica di gioventù, oltre ad altri scatti della sua famiglia e del bellissimo paesaggio toscano. Tra queste fotografie, ce n’è una che è stata apprezzata in mood particolare dai suoi seguaci. La Balivo, infatti, ha pubblicato anche una foto in costume con lo sfondo del bellissimo mare di Giannutri, mostrandosi totalmente senza filtri, nella sua semplicità e naturalezza, sfoggiando anche le sue smagliature, dovute ai parti e alla cosiddetta ‘pancia da mamma‘.

E’ proprio grazie alla sua semplicità e trasparenza che Caterina è riuscita a conquistare i suoi fan, che l’hanno applaudita per il modo in cui non ha paura di far vedere anche le sue imperfezioni in un social come Instagram, dove regnano i filtri e il photoshop. Il post, difatti, è stato subito invaso da centinaia e centinaia di commenti, pieni di messaggi di elogio e complimenti per la conduttrice. Insomma, sembra proprio che gli utenti abbiano bisogno di vedere un po’ più autenticità e realtà sui social e meno apparenza.

Caterina Balivo, vita e carriera

Caterina Balivo è nata il 21 febbraio del 1980 a Napoli. Dopo essersi iscritta alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli., lascia gli studi per cercare di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Nel 1999 partecipata Miss Italia, classificandosi al terzo posto. Dopodiché, l’anno successivo, viene scelta come valletta da Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di “Scommettiamo che…?”.

Da lì, la conduttrice non ha più lasciato la Rai, partecipando e conducendo diversi show popolari come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia Top, Detto Fatto e Vieni Da Me. Nel 2022 conduce “Lingo” su La 7, mentre dal prossimo anno tornerà nuovamente in Rai al timone della trasmissione “La volta buona”.

Per quanto riguarda la vita privata, Caterina è sposata dal 30 agosto del 2014 con il manager finanziario Guido Maria Brera. Insieme, la coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017.