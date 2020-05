Caterina Balivo in confidenza, ritorno in tv e quarantena: “Mezzo incubo”

Caterina Balivo a ruota libera: quarantena (“Un mezzo incubo, ma tutto bene in famiglia”) e il ritorno in tv

Caterina Balivo si racconta. Dopo la quarantena è tornata in sella a Vieni da Me, programma quotidiano del pomeriggio di Rai Uno. Sul futuro della trasmissione ci sono parecchi punti interrogativi. Resta da capire se tornerà anche il prossimo anno (la produzione Magnolia non ha ancora confermato) e, nel caso, se ci sarà la conduttrice campana (si sussurra di un possibile subentro di Francesca Fialdini. I rumors dicono che la Balivo sta cercando di capire se un impegno quotidiano con molto dispendio di tempo ed energia a discapito della famiglia faccia ancora al caso suo). Nel frattempo la moglie di Guido Maria Brera si è confidata a Il Tempo, parlando a ruota libera di diversi temi.

Caterina Balivo: “Mi basta la tv che faccio”

Finalmente è finita la quarantena. Come è andata? “Un mezzo incubo!”, esclama. “Due mesi chiusi in casa sono lunghissimi”. Caterina, però, rimarca come in famiglia si vada molto d’accordo. “Non oso pensare in che situazioni si trovano le persone che non vivono con serenità tra le mura domestiche”, aggiunge. La tv? Ne segue parecchia oltre a farla? “Mi basta quella che faccio. Quando sono a casa preferisco un buon libro, una chiacchierata in famiglia, giocare con i miei figli.”

Balivo: “Vieni da me mi assorbe molto, sono felice che sia stato possibile tornare a lavorare”

“Vieni da me mi assorbe molto – spiega Caterina – sono felice che sia stato possibile tornare a lavorare. Amo intervistare ospiti, scoprire il loro aspetto umano, quello che a volte non mostrano pubblicamente. E poi sapere che così tanta gente ti segue è fantastico”. Come sopra detto, rimane da capire se il talk tornerà anche il prossimo anno. E se ritroveremo la Balivo. I punti di domanda, in questo momento, sono parecchi. Chissà…