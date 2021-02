Caterina Balivo boccia Bianca Guaccero? Le parole sul nuovo Detto Fatto

Caterina Balivo è tornata in tv con un ruolo inedito rispetto a quello che è stato il suo percorso lavorativo. Come è noto, infatti, è nella giuria della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Per anni è stata padrona di casa del pomeriggio sulle reti Rai, prima con Festa Italiana e con Detto Fatto mentre dopo con Vieni da Me.

In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, oltre a parlare del suo ritorno sul piccolo schermo grazie a Milly Carlucci e di alcuni aspetti familiari e privati, Caterina Balivo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Detto Fatto:

“È molto cambiato, non l’ho più guardato”

Caterina Balivo ha bocciato la conduzione di Bianca Guaccero? Non è stata una scelta facile lasciare il factual show di Rai2 dopo sei anni. Un appuntamento fisso che in quegli anni si è guadagnato uno spazio degno nelle alternative pomeridiane della tv. La fine dell’esperienza al timone di Detto Fatto, oggi ancora nelle mani di Bianca Guaccero, aveva rappresentato per la Balivo una nuova rinascita alla guida di un programma nuovo di zecca, Vieni da Me, e la promozione nel primo pomeriggio di Rai 1. La conduttrice di Detto Fatto replicherà a queste affermazioni?

Con la chiusura di Vieni da Me dopo due edizioni (la prima edizione aveva ottenuto una media del 12,28% di share, mentre la seconda il 12,63%) il posto di Caterina Balivo è stato preso da Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno, il talk in cui si commentano i fatti del giorno con opinionisti che cambiano di settimana in settimana.

Nell’intervista a Oggi Caterina Balivo, oltre a svelare un retroscena sulle condizioni di salute del marito, ha espresso il suo parere su Serena Bortone:

“È brava, mi piace molto l’approfondimento politico che fa”

Sposata con Guido Maria Brera, su cui ha rilasciato delle dichiarazioni sulle condizioni di salute, Caterina Balivo oggi si ritrova senza una trasmissione. Chi la segue, però, è ben felice di rivederla nel talent del Milly Carlucci come giudice.

Negli ultimi giorni è stata ospite a Domenica In, magari prossimamente potrebbe esserci un gradito ritorno nel programma della Bortone chiamata a parlare de Il Cantante Mascherato.