Caterina Balivo, Covid e pausa dalla tv: “Mio marito rischiava troppo”

L’ex conduttrice di Vieni da Me fa una rivelazione su Guido Maria Brera in una intervista a Oggi

Dopo sei mesi Caterina Balivo è tornata in televisione. L’ex padrona di casa di Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio in onda fino alla scorsa stagione su Rai 1, ha dichiarato al settimanale Oggi che l’assenza dal piccolo schermo è stata dettata dalla necessità di prendersi cura della sua famiglia: il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora.

Solamente adesso Caterina Balivo, nella giuria de Il Cantante Mascherato, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a lasciare la televisione:

“In piena pandemia ho deciso che dovevo agire e agire voleva dire fermarsi. Io sono anche autrice dei miei programmi, era un impegno da 9-10 ore al giorno”

I suoi impegni televisivi, quindi, non erano più conciliabili con la famiglia:

“Ha vissuto questa pandemia in modo difficile visto che è un soggetto a rischio”

Di questo ne ha parlato anche la scorsa settimana ospite a Domenica In. Caterina Balivo a Mara Venier ha svelato che suo marito avrebbe rischiato troppo se fosse stato contagiato dal Coronavirus e per amor suo ha deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro.

Nel corso dell’intervista, in uscita nel numero di domani giovedì 4 febbraio, il volto Rai non ha approfondito le ragioni di salute del marito Guido Maria Brera, preferendo mantenere il riserbo.

In diverse occasioni Caterina Balivo non ha mai nascosto di aver vissuto in castità tutto il periodo del lockdown di marzo scorso ma a Oggi ha lasciato intendere di aver iniziato il ‘recupero degli arretrati’.

Caterina Balivo prima de Il Cantante Mascherato: “Bentornata zona gialla”

Nonostante abbia rinunciato a un programma tutto suo, Caterina Balivo è riuscita lo stesso a ritagliarsi un posto a Il Cantante Mascherato. Nel talent di Milly Carlucci veste i panni inediti di giurata, esperienza che l’ha resa super entusiasta sin dal suo annuncio, accanto a Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Nell’attesa di ritornare in studio per la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo si sta godendo qualche momento di relax in giro per Roma. La conduttrice, infatti, ha dato sui social il bentornato alla zona gialla pubblicando uno scatto con alle spalle la Basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio nota come Chiesa degli Artisti.

Quale sarà il futuro di Caterina Balivo nella prossima stagione televisiva? Ci sarà un ritorno per lei alla guida di un nuovo programma?