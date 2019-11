Caterina Balivo imita Barbara d’Urso: lo ‘sgarro’ a Vieni da Me

Caterina Balivo imita Barbara d’Urso a Vieni da Me: lo ‘sgarro’ in diretta non passa inosservato

Si ride e si scherza a Vieni da Me durante la puntata di mercoledì 28 novembre 2019. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nel programma pomeridiano di Rai 1 è sbarcato Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, politico e chi più ne ha più ne metta. Evidentemente rapita dal clima goliardico, anche Caterina Balivo si è lasciata andare un po’ di più rispetto al solito, tanto da fare un simpatico ‘sgarro’ alla collega Barbara d’Urso. Infatti, tra una chiacchierata e l’altra con Covatta, nel momento di lanciare una clip ha ironizzato sulla presentatrice partenopea, usando un suo ‘marchio di fabbrica’…

Caterina Balivo veste i panni di Barbara d’Urso: il lancio della clip è “Esclusivo!”

“Esclusivo! Choc!”, ha chiosato con ironia Caterina nel lanciare un filmato relativo all’ospite Covatta. Barbara d’Urso non è stata menzionata esplicitamente, ma quelle due paroline pronunciate con tanta enfasi non possono che essere riconducibili a lei, visto che sono un suo distintivo ‘marchio di fabbrica’. Lo spassoso riferimento è stato presto notato da alcuni telespettatori che su Twitter non hanno mancato di sottolineare il simpatico sgambetto di Caterina.

Giobbe Covatta, show a Vieni da Me

La battuta della conduttrice in forza alla Rai si è inserita in un’ampia intervista all’istrionico Giobbe Covatta che è giunto in studio con la sua consueta carica umoristica. Lungo la chiacchierata non sono mancate le risate e aneddoti curiosi. Dall’imitazione di Maurizio Costanzo si è passati a parlare della vita privata del comico, che è sposato dal 2003 con la sceneggiatrice Paola Catella, dalla quale ha avuto nel 1997 la figlia Olivia. Le nozze sono arrivate dopo un lungo fidanzamento. L’ironia travolgente di Covatta ha colpito anche Samantha de Grenet, presente in studio. “Vorrei capire come si fa a fare un’intervista seria con lui”, ha sussurrato alla Balivo, evidentemente divertita.