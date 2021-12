Caterina Balivo a Verissimo, il sogno in tv: “In Italia non lo fa nessuna”

Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate della TV italiana, è lontana dal piccolo schermo dalla fine della sua esperienza a “Il Cantante Mascherato”. Qui la napoletana ha vestito i panni di giudice. Molti telespettatori si chiedono quando tornerà a fare capolino nel palinsesto televisivo. Per tutta risposta l’ex modella 41enne, nell’intervista a “Verissimo” che andrà in onda domenica prossima, 5 dicembre 2021, ha spiegato quali sono i suoi piani per il futuro e che tipo di trasmissione le piacerebbe condurre.

Caterina Balivo per l’equità tra uomo e donna in TV

Come riportato dalle anticipazioni di “Verissimo” Caterina Balivo, intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, ha rivelato come vorrebbe continuare la sua carriera. In particolare la napoletana ha fatto una critica alla TV italiana, da lei giudicata ancora piuttosto maschilista. La Balivo ha intenzione di colmare un vuoto: vorrebbe diventare una delle pochissime donne al timone di un quiz o di un talent show.

“Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show”.

La 41enne ha dimostrato di avere le idee chiare. Alla Toffanin ha raccontato di essere pronta a mettere “anima e cuore” in nuovi progetti. In particolare la mamma dei piccoli Guido Alberto e Cora ha specificato di preferire inserirsi in un un format già avviato, piuttosto che essere il volto di nuove trasmissioni come ha fatto fino ad ora.

“Mi piacerebbe affrontare un nuovo progetto e mettermi a servizio dei concorrenti e di un format senza ricominciare tutto da zero, come, invece, ho fatto in questi dieci anni di carriera con i miei precedenti programmi”.

Effettivamente di recente il nome di Caterina Balivo è stato accostato proprio a uno dei più popolari game show italiani, “L’Eredità”. A quanto pare la Balivo è una delle papabili candidate a sostituire Flavio Insinna, al timone del gioco ormai dal 2018.

Caterina Balivo, una carriera ancora da costruire

Insomma, la determinazione e l’ambizione nell’animo della napoletana non mancano. Le sue parole dimostrano ancora una volta che non ha intenzione di ritirarsi dalla vita professionale perché mantenuta dal marito come hanno ipotizzato le malelingue. La terza classificata a “Miss Italia” 1999 è sposata dal 30 agosto 2014 con Guido Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore autore di “Diavoli”, più grande di lei di 11 anni.

Dopo dieci anni in TV e numerosi programmi condotti, tra cui “Unomattina” e “Detto Fatto”, la Balivo si è presa una pausa dal piccolo schermo, forse per dedicarsi alla sua famiglia. Questo momento di stop però non è destinato a durare a lungo, per la gioia dei suoi fan. La Balivo ha infatti recentemente cambiato agente passando nel team di Beppe Caschetto, uno dei più potenti manager televisivi italiani. Ciò significa che la sua carriera non si può assolutamente dire conclusa, anzi.