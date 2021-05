Caterina Balivo, 41 anni, si è vaccinata: il messaggio e il monito ai no vax

Caterina Balivo, 41 anni, nelle scorse ore ha ricevuto la prima dose di vaccino. Lei stessa lo ha reso noto sui suoi profili social, tramite un post. La conduttrice campana si è detta particolarmente contenta, ringraziando tutti i ricercatori che hanno lavorato e tuttora stanno lavorando alle cure per combattere il coronavirus. Per prevenire le polemiche Caterina ha anche messo una piccola postilla al post, invitando eventuali no vax a stare alla larga, cioè a evitare ogni tipo di commento, pena il ‘blocco’ dal suo profilo. Per ricevere l’inoculazione la moglie di Guido Maria Brera ha dovuto vincere la sua paura per gli aghi. Vista la posta in gioco, vale a dire l’immunizzazione, non ha però avuto alcun dubbio su che scelta adottare.

“Sono “Vacinada”! Non sono mai stata così felice, paurosa (odio gli aghi), emozionata e incredula che stesse per accadere. W la ricerca e i ricercatori, w i vaccini che da sempre hanno cambiato il mondo PS: i “no vax” sono pregati di non azzardarsi a scrivere un minimo commento, saranno debitamente bloccati!”. Così la Balivo sul suo profilo Instagram.

Caterina Balivo e il futuro in tv

Nel frattempo c’è molta attesa di capire quale sarà il futuro televisivo della conduttrice che si è presa una pausa dal piccolo schermo, concludendo l’avventura a Vieni da Me, programma andato in onda quotidianamente su Rai Uno e poi sostituito da Oggi è un altro giorno, condotto dalla giornalista Serena Bortone. Come ha più volte sottolineato la stessa Caterina è stata una sua scelta quella di dire basta per un po’ e fermarsi. All’origine della decisione la volontà di dedicare maggior tempo alla famiglia e di cercare nuovi stimoli.

A onor del vero, in tv non è stata fermissima visto che qualche mese fa è entrata nella giuria de ‘Il cantante mascherato’, show timonato da Milly Carlucci trasmesso sulla rete ammiraglia della tv di stato. Ora c’è molta curiosità per quel che riguarda la presentazione dei palinsesti Rai in vista del prossimo autunno, quando la nuova stagione televisiva ricomincerà.

Si mormora che la Balivo potrebbe tornare a condurre: non però nel pomeriggio feriale e non tutti i giorni. A lei potrebbe essere affidato uno show in prima serata oppure una trasmissione pomeridiana ma nel weekend, di sabato o domenica. Lei stessa ha dichiarato in diverse occasioni che un simile scenario farebbe al caso suo.