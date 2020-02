Casting Uomini e Donne sospesi: il comunicato ufficiale del programma sul Trono Classico e la motivazione

Il Coronavirus sta impattando drammaticamente e notevolmente sulle abitudini quotidiane di buona parte degli italiani. Come ogni altro settore del Bel Paese, anche la tv sta correndo ai ripari. Pochi minuti fa, il programma Uomini e Donne, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha reso noto di aver sospeso i casting del Trono Classico. Casting che avrebbero dovuto svolgersi il prossimo 4 marzo a Bologna. La decisione, come sottolineato dallo show, è stata presa dopo le notizie infelici di questi giorni relative all’epidemia che ha avuto origine in Cina e che ora è giunta nella Penisola, diffondendosi.

“ATTENZIONE: in seguito alle vicende che in questi giorni stanno interessando il nostro Paese, la data del casting ‘Trono Classico’ prevista per il 4 Marzo a Bologna è stata annullata”. Questo il comunicato attraverso cui Uomini e Donne ha fatto sapere le proprie scelte di produzione. E a proposito di produzione e tv, Mediaset si è già mossa per mettere in atto le direttive regionali in merito al contenimento del Coronavirus. I programmi registrati in Lombardia, a Milano, non hanno infatti contemplato e non contempleranno per qualche giorno il pubblico in studio (eccezione fatta per quelli registrati prima dello scoppio dell’epidemia, come ad esempio Avanti un Altro, C’è posta per te, Uomini e Donne, Chi vuol essere milionario?).

Il Coronavirus ‘modifica’ anche la tv: le scelte sul pubblico

Resta invece da capire che cosa accadrà per gli studi televisivi romani di Mediaset (a breve inizierà il serale di Amici. Inoltre, attualmente, è in onda il GF Vip). Al momento, visto che il Coronavirus sta ‘aggredendo’ il Nord (7 le regioni in cui è stato ordinato di non raggrupparsi in qualsivoglia ambiente pubblico e privato – Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Friuli Venezia Giulia), è probabile che sarà accolto comunque il pubblico nelle trasmissioni trasmesse dalla Capitale. Non è detto, però, che potrebbero essere prese decisioni diverse nelle prossime ore. Si continua a tenere monitorata la situazione relativa ai contagi e alle conseguenze di essi, valutando zona per zona. La tv si adegua.