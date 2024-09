Casting GF, Parpiglia vuota il sacco: “Signorini diceva ca**te enormi”

Gabriele Parpiglia, per anni, ha lavorato nella redazione di Chi Magazine ed ha avuto uno stretto rapporto professionale con Alfonso Signorini. Il giornalista ha anche collaborato come autore a diverse edizioni del Grande Fratello Vip. Poi qualcosa si è rotto a livello lavorativo: oggi non è più una firma di Chi e non fa più parte del team che organizza il popolare reality show di Canale Cinque. Come lo stesso Parpiglia ha lasciato intendere a chiare lettere tramite diversi post Instagram, non ha più alcun legame professionale con Signorini. Anzi, pare che con lui abbia qualche conto in sospeso e che non veda l’ora di levarsi dalle scarpe i sassolini. Forse, più che sassolini, macigni, almeno a leggere una storia infuocata che ha scritto di recente parlando dell’agire del conduttore del GF.

L’intervista di Signorini e le durissime dichiarazioni di Gabriele Parpiglia

Nei giorni scorsi Signorini ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che il suo obiettivo per quel che riguarda la nuova edizione del Grande Fratello è quello di recuperare il clima di leggerezza e spensieratezza che si è respirato fino a prima che il trash e il cattivo gusto entrasse in modo dirompente nelle dinamiche del programma. In particolare il conduttore ha fatto riferimento alle “prime edizioni con Zorzi, Stefania Orlando, Malgiogio e le Selassiè“. La meta da raggiungere è innervare nuovamente lo show con l’atmosfera percepita in quelle stagioni.

Parpiglia, leggendo le esternazioni di Signorini, ha commentato in modo durissimo: “Saranno contenti tutti quelli che sono stati scelti dopo con parole del tipo: ‘Svoltami questo GF, ti adoro, sei il mio mito, lavorerai in questo mondo, non ci perdiamo, e una serie di caz**te enormi”. Un attacco netto e pesante quello dell’ex firma di Chi nei confronti del suo ex direttore.

Secondo Parpiglia, quindi, il conduttore avrebbe elargito parole al miele per arruolare concorrenti. Non uno scandalo. C’è però un dettaglio da analizzare più nel profondo, ossia il passaggio relativo al “lavorerai in questo mondo”. In questo frangente, laddove davvero Signorini si fosse spinto in siffatte promesse, si sarebbe innanzi ad una dinamica tutt’altro che trasparente e che sarebbe bene che venisse chiarita. Sarebbe un po’ come se Milly Carlucci invitasse dei vip a Ballando promettendogli in cambio lavori di altro genere. Non resta che attendere la versione di Signorini.