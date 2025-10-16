Cast Pechino Express 2026, le 10 coppie: ci sono 2 ex nella vita, Totti e Salemi

Rivelato il cast ufficiale di Pechino Express, reality show prodotto da Banijay Italia che sarà trasmesso su Sky Original e in streaming su Now nel 2026. Ai nastri di partenza saranno dieci le coppie a sfidarsi. Cinque erano già state annunciate, le altre cinque sono state rese note nelle scorse ore. C’è anche una coppia che aveva un legame sentimentale nella vita e che prima di partire per l’avventura televisiva si è lasciata. Chissà se Pechino Express farà risbocciare l’amore.

Cast ufficiale Pechino Express 2026: Izzo-Paolantoni, Chanel Totti-Filippo Laurino

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni parteciperanno con il nome ‘Gli spassusi’. I due comici napoletani non hanno bisogno di presentazioni. Altra coppia attesissima è quella formata da Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, e Filippo Laurino, ossia il miglior amico di infanzia della ragazza. Auto ironico il nome scelto: ‘I raccomandati’. Motivo? Perché “tanto ce lo avrebbero comunque detto”, hanno commentato simpaticamente.

I concorrenti: Jo Squillo-Michelle Masullo, Candelaria-Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli

Spazio poi a Jo Squillo e a Michelle Masullo, le ‘Dj’. L’attivista è un nome noto, Masullo, classe 1999, è la sua ‘figlia elettiva’. Le due hanno un legame d’affetto profondissimo. Jo, in diverse occasioni, ha spiegato che Michelle le è stata molto vicina, soprattutto dopo la morte dei suoi genitori. Si sono incontrate per la prima volta nel programma tv Detto Fatto (2018), dove Michelle lavorava come modella. Da allora non si sono più perse di vista.

C’è poi la coppia delle modelle argentine formata da Candelaria e Camila Solórzano. La seconda è stata Miss Argentina, la prima (anche lei finalista a Miss Argentina) la si ricorda per un pasticcio legato allo sfortunato programma Il Mercante in Fiera. Nel 2023, alla vigilia del ritorno in tv della trasmissione, Candelarià fu scelta per essere ‘La gatta nera’. Poi emerse sui social una sua foto in cui la si vedeva fumare uno spinello. Fu cacciata ancor prima di iniziare. Proveranno a giocarsi le loro carte anche Dani Faiv, 32 anni, e Tony 2Milli, 25, la coppia dei rapper.

Fiona May-Patrick Stevens, gli ex Steven Basalari-Viviana Vizzini, Tay Vines-Assane Diop

Ai nastri di partenza, tra i favoriti, ecco gli ex atleti Fiona May e Patrick Stevens (‘I veloci’). I due sono una coppia anche nella vita. Ecco poi il giovane imprenditore Steven Basalari e la modella Viviana Vizzini (Miss Universo Italia 2020). I due partecipano come “Gli Ex”. Di recente si sono lasciati, affronteranno l’avventura come occasione di confronto e crescita.

Largo poi a ‘I comedian’ Tay Vines e Assane Diop, comici e amici nella vita. Sono diventati famosi sui social trattando temi sociali e culturali in modo ironico.

Elisa Maino-Mattia Stanga e Gaia De Laurentiis-Agnese Catalani

E ancora, ecco altre due star della rete, vale a dire Elisa Maino e Mattia Stanga che formano la coppia “I Creator”. Lei è diventata nota su TikTok,, affermandosi anche come autrice di successo; lui, creator comico tra i più famosi in Italia, è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30 del 2023. Infine spazio all’attrice Gaia De Laurentiis e sua figlia Agnese Catalani (‘Le biondine’).

Conduttore, inviati e Paesi visitati

Ancora una volta a guidare la spedizione asiatica sarà Costantino della Gherardesca che quest’anno sarà affiancato da tre inviati, ossia Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. Il viaggio si svolgerà tra Indonesia, Cina e Giappone.