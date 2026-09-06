Cast La Volta Buona, fuori Antonio Mezzancella: motivo, sostituto e commento di Balivo

Tutto pronto per il ritorno in onda del talk La Volta Buona su Rai 1. A condurre sarà ancora una volta Caterina Balivo. L’appuntamento per il debutto stagionale è per lunedì 7 settembre, alle ore 14. Nelle scorse ore, la presentatrice di Aversa ha invitato i telespettatori a seguire lo show, annunciando anche un’importante novità. Non farà più parte del cast fisso il musicista Antonio Mezzancella, che nelle ultime stagioni è stato protagonista al pianoforte con esibizioni, improvvisazioni e accompagnamento delle performance degli ospiti in studio. Da quanto fatto filtrare, non ci sarebbe stata alcuna cacciata: Mezzancella ha deciso di dedicarsi ad altri progetti professionali. Al suo posto è già stato individuato il sostituto: si tratta di Emanuele Fasano.

La Volta Buona: fuori Antonio Mezzancella, dentro Emanuele Fasano

Emanuele non è un volto sconosciuto al pubblico del piccolo schermo. 32 anni, è nato a Milano ed è figlio di Franco Fasano, nome arci noto nell’ambiente musicale, essendo autore di brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, come ‘Ti lascerò’ di Fausto Leali e Anna Oxa, ‘Io amo’ e ‘Mi manchi’ di Fausto Leali, ‘Regalami un sorriso’ di Drupi, ‘Certe cose si fanno’ di Mina e ‘Una sporca poesia’ di Fiordaliso”. La Volta Buona ha quindi deciso di puntare su un volto fresco e giovane.

L’innesto di Fasano arriva a causa dell’addio di Antonio Mezzancella, che era diventato un volto familiare per gli affezionati al talk pomeridiano di Rai1. Balivo ha riferito che il musicista, suo caro amico, porterà la sua esperienza altrove. Dunque, è stato Mezzancella a scegliere di defilarsi dal cast fisso per inseguire altri traguardi professionali. Tuttavia non sarà un addio definitivo alla trasmissione, bensì un arrivederci: Balivo ha infatti spiegato che il pianista tornerà in studio in alcune occasioni, nel ruolo di ospite.

Più spazio ai racconti della gente comune

Un’altra delle novità della nuova stagione, come anticipato sempre dalla conduttrice campana, sarà il maggiore spazio che verrà riservato alle storie della gente comune. In sostanza, si tenterà di alternare i volti noti ai telespettatori con persone non famose, le cui vicende si spera possano interessare il pubblico.