La volta buona chiude, Balivo non dà appuntamento a settembre: ecco il futuro dello show

La Volta Buona, venerdì 26 giugno, ha salutato il suo pubblico, chiudendo la terza stagione. Al momento dei saluti, Caterina Balivo ha parlato di un “anno intenso e bello”, ringraziando i telespettatori che si sono sintonizzati in questi mesi su Rai 1, gli ospiti e tutto il suo team di lavoro. Dopodiché ha augurato “buona estate” a tutti. Chi si aspettava che desse appuntamento a settembre è rimasto deluso. La conduttrice campana non ha fatto alcun accenno al fatto che il programma vedrà una quarta stagione. Dunque, quale sarà il futuro della trasmissione?

Il futuro de La Volta Buona

Gli affezionati a La Volta Buona possono dormire sonni tranquilli. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, da settembre, potranno continuare a seguire il factual che, in questa stagione, ha consolidato gli ascolti tv e lo share, i quali, nel corso della seconda edizione, sono migliorati rispetto a quelli dell’anno precedente. In altre parole, lo show gode di buona salute e per questo la conferma è scontata. Alla presentazione dei palinsesti, che si svolgerà tra pochi giorni, dovrebbe arrivare l’annuncio.

L’avvicendamento tra Serena Bortone e Caterina Balivo

Il viaggio de La Volta Buona è iniziato nel 2023, dopo che, non senza polemiche, è stato chiuso Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Quest’ultima aveva ottenuto risultati più che buoni. La cancellazione è arrivata nello stesso periodo del rinnovo dei vertici Rai successivo alle elezioni politiche che hanno portato alla guida del governo Giorgia Meloni. Non a caso, per molti, la scelta di far abbassare le serrande alla giornalista è dipesa dal fatto che la nuova dirigenza non avrebbe visto di buon occhio il taglio editoriale dato da Bortone al talk.

Fatto sta che, a presidiare la fascia pomeridiana di Rai 1, è stata richiamata Balivo, che aveva lasciato spazio proprio a Bortone decidendo nel 2022 di chiudere l’esperienza di Vieni da Me. Allora la conduttrice spiegò di volersi dedicare di più alla famiglia e che un programma quotidiano per lei fosse troppo impegnativo. Probabilmente sperava che la Rai le affidasse una trasmissione del weekend o un programma in prima serata, cosa che non è avvenuta. Così, quando Oggi è un altro giorno è stato cestinato, è tornata sui suoi passi prendendo le redini de La Volta Buona.