Cast Grande Fratello Vip, svelati i primi 3 concorrenti: i nomi con effetto “minestre riscaldate” e déjà vu

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda con una nuova stagione, la nona, a partire da settembre. Il settimanale Chi, dopo aver assicurato che nel cast dei concorrenti è stata arruolata Giulia Provvedi, ha svelato altri due nomi che dovrebbero popolare la Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Alex Belli e di Valeria Marini. Entrambi hanno già partecipato più di una volta al reality show di Canale 5. Sembra che le idee scarseggino tra coloro che sono chiamati a confezionare il cast.

Valeria Marini e Alex Belli nel cast del Grande Fratello Vip: lo scoop di Chi

Gli affezionati al reality ricorderanno Alex Belli impegnato nel famigerato ‘triangolo’ con la moglie Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge, con la quale ebbe la cosiddetta “chimica artistica”. Nei mesi scorsi l’attore parmense è diventato papà per la prima volta. E ora, stando a quanto scrive Giuseppe Candela su Chi, sarebbe pronto a rimettersi in gioco al Grande Fratello Vip. Anche Valeria Marini dovrebbe far parte dei concorrenti. Si è perso il conto delle partecipazioni della showgirl nella trasmissione.

Anche Giulia Provvedi conosce bene le dinamiche del GF Vip, avendovi preso parte con la sorella Silvia nel 2018. Come si diceva, qualora questi tre nomi dovessero essere confermati, si sarebbe di fronte a ‘minestre riscaldate’, che in tv, spesso, non funzionano. Anzi, c’è il pericolo che facciano allontanare i telespettatori per l’effetto déjà vu.

Certo, il cast deve ancora essere completamente definito e la speranza è che vengano ingaggiati profili che abbiano qualcosa di nuovo da dire e non personaggi che hanno raccontato la loro vita in tv innumerevoli volte negli ultimi anni. Non faranno sicuramente parte delle dinamiche dello show Lorenzo Riccardi e Gabriel Garko.

Entrambi sono stati accostati al programma di recente. A smentire la presenza del primo è stata la moglie Claudia Dionigi. Garko stesso è invece intervenuto sui social in prima persona, augurando il meglio a Ilary e alla sua squadra, ma specificando che le voci che lo volevano nel cast erano prive di fondamento.

Ilary Blasi conduce, Lucarelli e Buonamici opinioniste

Per quanto invece riguarda la conduzione, dopo l’autosospensione da Mediaset di Alfonso Signorini, alla guida del reality è tornata Ilary Blasi, che è stata confermata anche per la nona edizione. Sarà affiancata di nuovo da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che ricopriranno il ruolo di opinioniste.