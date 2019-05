Cast Grande Fratello Vip: famosa attrice (ex deputata) in pole position

Cast Grande Fratello Vip 4: una famosissima 67enne, attrice ed ex deputata, pronta a firmare il contratto. Il gossip

L’autunno è lontano, ma già si mormora non poco sulla prossima edizione, la quarta, del Grande Fratello Vip. Il reality dovrebbe prendere il via a novembre e, secondo le ultime news, dovrebbe rimanere orfano della sua timoniera, Ilary Blasi. Nel frattempo impazza il totonomi sulle sostitute della moglie di Totti e sui futuri concorrenti. Cicciolina o, se preferite, Ilona Staller (67 anni) pare essere in pole position per entrare nel cast dello show. A rivelarlo Alberto Dandolo, che sul settimanale “Oggi” lancia un ‘succoso’ spiffero, rivelando che l’attrice ed ex deputata potrebbe firmare a breve un contratto con Mediaset per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Ilona Staller pronta per il Grande Fratello Vip: lo spiffero

“Si mormora che Ilona Staller sarà una delle star che animerà il reality del Biscione e che a breve firmerà un lauto contratto per il suo ingaggio. A quanto ammonterà il cachet?“, scrive il giornalista Alberto Dandolo. Nella giornata odierna è giunta un’altra interessante indiscrezione sul Grande Fratello Vip 4. A lanciarla il sempre attento e puntuale profilo Instagram Spysee, che ha parlato delle possibili conduttrici della ventura edizione. Pare che i nomi papabili siano rimasti soltanto due e naturalmente riguardano due big Mediaset: stiamo parlando di Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi.

GF Vip, ultime news

“È ormai certo che in lizza per la guida del Grande Fratello VIP in partenza da novembre su Canale 5 restano solo due candidate: Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. In questo momento le quotazioni della D’Urso sono in rialzo. Voi chi preferireste?”. Il sussurro firmato Spysee va a braccetto con quanto scritto da TvBlog pochi giorni fa. La testata aveva infatti anticipato la preparazione della quarta edizione della versione ‘vip’ del GF e aveva ipotizzato gli stessi nomi di Spysee con una piccola differenza, cioè che in lizza per guidare il programma c’erano anche altri nomi. Pare invece che al momento ci sia soltanto una poltrona per due. E quelle due si chiamano Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi.