Cast Grande Fratello: rivelato il nome dell’ultimo vip (si fa per dire)

Chiuso il cast dei vip del Grande Fratello, in partenza tra pochi giorni su Canale Cinque: ai già annunciati 14 famosi se ne dovrebbe aggiungere un 15esimo. A rivelarlo è DavideMaggio.it che ha spiegato che l’ultimo ‘vippone’ che dovrebbe essere protagonista nella Casa più spiata d’Italia dovrebbe essere Lorenzo Spolverato. Chi è? La domanda è probabile che se la pongano tutti coloro che leggono il suo nome. In effetti non è che sia proprio così ‘vip’, ma tant’è. In tempi di ‘carestia’ ci si deve accontentare.

Nell’annunciare la new entry, DavideMaggio.it ha però fatto un paio di puntualizzazioni importanti, spiegando che Spolverato ha già girato la clip di presentazione ma il suo contratto non è stato ancora firmato. Motivo? Perché sulla sua presenza nel reality ci sarebbe qualche incertezza da parte della produzione. Riassumendo, il giovane sembra che sia tenuto in una sorta di stand by e che la sua effettiva partecipazione al programma sarà decisa strada facendo.

Ma chi è tale giovanotto? Che lavoro fa? Da dove viene? “A volte attore, a volte modello, a volte impazzisco”. Così si descrive lo stesso Spolverato, ragazzo classe 1996 e nato a Milano. Alto 1.85, parla inglese e uno spagnolo di base, oltre naturalmente all’italiano. Ha qualche esperienza recitativa sia a teatro sia al cinema in diversi cortometraggi, in opere non di grande successo. Il GF, sempre a patto che alla fine si decida di farlo partecipare, potrebbe essere per lui un buon trampolino di lancio per farsi conoscere in tv e dal grande pubblico.

Tornando alla questione ‘vip’, va da sé che considerarlo tra i concorrenti famosi è alquanto esagerato. Ma ormai si è capito che il budget a disposizione per il GF non è più quello di un tempo e che quindi Alfonso Signorini & Co si devono in qualche modo inventare qualcosa per mettere assieme il cast.

Riassumendo, a breve, nella Casa più spiata d’Italia sbarcheranno i seguenti ‘vip’:

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacci

Lino Giuliano

Luca Calvani

Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato (in forse)

Eleonora Cecere

Pamela Petrarolo

Ilaria Galassi

Si ricorda che le ex starlette di Non è la Rai (Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi), almeno inizialmente, saranno considerate come un unico concorrente in gara.