Cast GF Vip, in arrivo il comico ex Striscia la Notizia: chi è

Circolano nuovi rumor sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il cui inizio (datato 11 settembre) in prima serata su Canale 5 è ormai imminente. Non solo Grecia Colmenares e Claudia Koll, ma al noto reality Mediaset è stato accostato anche un nuovo nome. Ecco di chi si tratta.

Un noto comico degli anni ottanta nel cast: di chi si tratta

Alvaro Vitali è un comico che, nel corso degli anni ottanta, è stato protagonista di alcuni film di successo, recitando al fianco di Edwige Fenech, Lino Banfi e non solo. Il cabarettista prese parte anche a Striscia la Notizia, dove la sua figura venne rilanciata dopo un periodo di oblio. Antonio Ricci, infatti, decise di affiancare a Dario Ballantini (che allora imitava Luca Cordero di Montezemolo nei suoi servizi) proprio Vitali, nei panni di Todt. Al fianco di Ballantini, nel programma, imitò anche personaggi come la madre dell’avvocato Giulia Bongiorno e la principessa Marina Ricolfi Doria di Savoia.

Alla ricerca di riscatto, Vitali, quando è stato intervistato o ospitato in televisione, ha sottolineato di esser stato dimenticato dal mondo dello spettacolo. Pare, però, che Alvaro possa presto avere la sua occasione di tornare alla ribalta. Il suo nome è stato accostato al Grande Fratello Vip e, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, il suo coinvolgimento nel cast sarebbe “quasi ufficiale“.

I precedenti rumor sul cast del Grande Fratello Vip

Come detto in precedenza, sono tanti i rumor su chi potrebbe varcare la porta rossa nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Quest’anno, però, sarà possibile conoscere in anticipo solo una parte del cast, diviso, questa la grande novità, tra vip e nip (non famosi). Tra i nomi recentemente vociferati, oltre a Vitali, si era parlato anche di Claudia Koll, icona degli anni novanta e famosa per aver lavorato con Tinto Brass. Tanti altri i nomi dati per vicini al reality condotto da Alfonso Signorini, come Alex Schwazer, Corrado Tedeschi e Ninetto Davoli.

L’intervista fiume di Plevani

A scagliarsi recentemente contro il Grande Fratello era stata la storica ex vincitrice Cristina Plevani. Stando a quanto ha dichiarato durante un’intervista, il reality in questione avrebbe dovuto chiudere da tempo o, al massimo, cambiare nome. Plevani si era soffermata sui cambiamenti che la trasmissione aveva subito nel tempo, concentrandosi anche sulla non indifferente influenza dei social. L’ex Grande Fratello non aveva risparmiato nemmeno il conduttore Alfonso Signorini che, a detta sua, avrebbe riservato trattamenti diversi ai vari concorrenti.