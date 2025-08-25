Cast Ballando con le stelle, i 12 nomi ufficiali: chi è la favoritissima e l’età media

Ballando con le Stelle ha chiuso il cast, ufficializzando i concorrenti che si daranno battaglia in pista. Milly Carlucci può ritenersi soddisfatta perché anche per la stagione imminente ha ‘confezionato’ una squadra di vip che, sulla carta, ha molto da dire. La ciliegina sulla torta riguarda l’ingaggio di Barbara d’Urso. Pensare due anni fa che la conduttrice campana si sarebbe messa in gioco come concorrente, sarebbe stata pura utopia. Le cose, invece, cambiano molto rapidamente e dunque ecco l’ex colonna di Mediaset sbarcare come ‘normale’ partecipante al talent show di Rai Uno.

Per la quota tv spazio poi a Francesca Fialdini, Martina Colombari, Andrea Delogu, Maurizio Ferrini, (alias Signora Coriandoli), Beppe Convertini e Paolo Belli. Quest’ultimo da anni fa parte della famiglia di Ballando. Ora scenderà in pista. Sul fronte musica, ufficializzati i cantanti Rosa Chemical e Marcella Bella. Dal mondo del cinema e della recitazione, arruolata Nancy Brilli. Infine la componente sportiva, rappresentata dall’ex nuotatore Filippo Magnini e dall’ex tennista Fabio Fognini, fresco di ritiro (ha appeso la racchetta al chiodo il mese scorso, dopo la sua ultima partecipazione a Wimbledon).

Luogo di nascita e età di tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle

Rispetto alle scorse edizioni si è abbassata l’età media del cast che, per l’edizione in arrivo, è di 53 anni. Nessun over 80 presente. La concorrente con più primavere sulle spalle, 73, è Marcella Bella, il più giovane è il 27enne Rosa Chemical.

Marcella Bella, Catania: 73 anni

Maurizio Ferrini, Cesena: 72 anni

Barbara d’Urso, Napoli: 68 anni

Paolo Belli, Formigine: 63 anni

Nancy Brilli, Roma: 61 anni

Beppe Convertini, Martina Franca: 54 anni

Martina Colombari, Riccione: 50 anni

Francesca Fialdini, Massa: 45 anni

Andrea Delogu, Cesena: 43 anni

Filippo Magnini, Pesaro: 43 anni

Fabio Fognini, Sanremo 38 anni

Rosa Chemical, Rivoli: 27 anni

Tra i favoriti per la vittoria finale c’è senza dubbio Barbara d’Urso che ha preso per anni lezioni di danza ed è una ballerina eccellente.

Gli ‘effetti collaterali’ del gossip, quali vip monitorare

Come al solito, per far sì che Ballando decolli e riesca a rivaleggiare con la corazzata Tu sì que vales, dovrà anche essere sfruttata la cosiddetta componente gossip. Occhi puntati su Barbara d’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli. Ci si aspetta fuochi d’artificio visti i trascorsi ‘ruvidi’ tra le due donne. Ci sono poi coloro che fanno coppia, nella loro vita, con altri vip. Martina Colombari sarà supportata dal marito Billy Costacurta. A fare il tifo per Magnini la compagna Giorgia Palmas, mentre Fognini sarà sostenuto da Flavia Pennetta.