Caso morte Gioele Putzu, Lucarelli difende Fedez: ma con riserva

Continua a far discutere il tragico caso della morte di Gioele Putzu, il bambino di 9 anni schiacciato da una porta di calcio a Ozieri, in Sardegna. Nonostante il drammatico incidente, i festeggiamenti per la 131esima edizione della festa della “Beata Vergine del Rimedio” non sono stati annullati, inclusa l’esibizione di Fedez. La decisione del rapper di salire comunque sul palco ha provocato forti critiche, con diversi giornalisti che lo hanno accusato di “fregarsene” della tragedia. Il cantante ha deciso di difendersi da queste forti accuse, scagliandosi contro la stampa italiana.

Successivamente, anche il padre del bambino ha criticato Fedez, sostenendo che il cantante avrebbe dovuto rinunciare a esibirsi quella sera per rispetto del loro dolore. L’ex di Chiara Ferragni ha scelto di non rispondere alle parole del padre, probabilmente comprendendo la profonda sofferenza di un genitore in un momento così doloroso. Poche ore fa, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla vicenda, prendendo le difese di Fedez. Nonostante il rapporto teso tra la giornalista e il cantante, e le numerose critiche che gli ha rivolto negli anni, culminate con la pubblicazione del libro “Il vaso di Pandoro” la scorsa primavera, la Lucarelli ha sempre precisato che si tratta solo di osservazioni professionali, senza motivazioni personali. Lo ha dimostrato anche in questa occasione, dichiarando che, in merito alla tragica vicenda, ritiene che Fedez abbia ragione.

“Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino”, ha detto la Lucarelli. Tuttavia, la sua è stata una difesa con riserva, dato che ha colto l’occasione per fare una precisazione importante a Fedez, richiamando un episodio che l’ha coinvolta qualche mese fa: il caso di Matteo Mariotto. Il ragazzo di Parma, che ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo in Australia, aveva avviato una raccolta fondi per coprire le spese mediche. La Lucarelli aveva espresso delle perplessità su questa raccolta, notando che le spese mediche in Australia erano coperte da assicurazione e quelle in Italia erano gratuite.

Da quel momento, si scatenò una vera e propria bufera mediatica, con Lucarelli travolta da una pioggia di critiche. Matteo, il giovane coinvolto, fu poi ospite del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, dove si scagliò pesantemente contro la giornalista. A distanza di mesi, Selvaggia ha ricordato l’accaduto con queste parole:

Il nostro eroe sta sperimentando esattamente quello che ho vissuto io sulla vicenda dello squalo (e a cui lui si è attaccato con voracità per danneggiarmi). È il potere della vittima. Puoi avere ragione quanto vuoi, ma di fronte alla vittima che racconta che tu sei un bastardo (e alla stampa che l’asseconda), la verità non conta più.

Al momento, Fedez non ha ancora replicato alla storia Instagram della Lucarelli, decidendo di non esprimersi più su questa tragica vicenda.