Caso Fedez: Seredova durissima a Pomeriggio 5. Fans in rivolta

Ieri a Pomeriggio 5 è stata ospite l’attrice Alena Seredova. Insieme a Myrta Merlino hanno parlato di Fedez e del caso che da settimane non lo lascia in pace. Sanremo 2025 è appena terminato e il rapper ha conquistato il 5° posto con il brano Battito, tuttavia, c’è chi non ha potuto fare a meno di pensare che la sua posizione sia stata condizionata dalle ultime dichiarazioni sul suo conto.

Alena Seredova contro Fedez

Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, Alena Seredova è stata chiamata a dire la sua sulla vicenda che riguarda Fedez. L’attrice non ha risparmiato il rapper che, dal canto suo, ha creato del caos nelle ultime settimane. “Non so se riesce così di colpo a diventare un bravo ragazzo – ha affermato – ci credo poco onestamente. Troppi pasticci e di varie direzioni”.

L’ex moglie di Buffon ha poi tenuto a precisare che è preoccupata per i figli dei Ferragnez che si trovano a vivere delle situazioni scomode a causa dei genitori e in particolare di papà Fedez.

La reazione del pubblico

Le parole di Alena Seredova non sono passate inosservate e sui social sono tanti i telespettatori che hanno commentato le sue dichiarazioni. Tra questi, molti fan di Fedez hanno preso le distanze dall’attrice, difendendo totalmente il rapper. “Cosa ne sa lei di lui?” Ha scritto qualcuno. Poi ancora: “Alena ma tu da quando fai queste morali, ora ti stai reinventando opinionista?”. Qualcun altro ha aggiunto: “Vergognati….avrà anche sbagliato…ma vogliamo dare un opportunità a sto ragazzo? Pessima trasmissione e pessima la Mirto..”.

Fedez dopo Sanremo

Intanto Fedez è uno tra i cantanti più ascoltati tra quelli che hanno partecipato a Sanremo e la sua canzone sta ottenendo ottimi risultati. Anche la versione moderna di Bella Stronza realizzata insieme a Marco Masini piace al pubblico italiano giovanile e sono tanti a credere che meritava il podio della kermesse.

Il rapper è pronto a rimettersi in gioco e dopo sei anni dall’ultima volta tornerà ad esibirsi in concerto. Si tratta, senza dubbio, di un cambio di rotta della sua vita che lo vedrà al centro di altre polemiche future riguardanti la sua sfera privata. Anche Chiara Ferragni ha fatto riferimento al suo ex qualche giorno fa. In un’intervista per alcuni media spagnoli, l’influencer gli ha augurato tanta felicità ma ha sottolineato il fatto che non tornerà più con lui. C’è chi, però, ancora ci spera e giocherebbe carte false pur di rivederli insieme.