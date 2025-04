Caso Bortuzzo-Selassié, la verità di Lulù: così smentisce Manuel

Si torna a parlare di uno dei casi più chiacchierati del momento, che mischia cronaca a gossip. La vicenda tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si fa sempre più complessa e dopo la sentenza che la accusa di stalking, la principessa dice la sua. Dopo l’intervista fiume rilasciata a Fanpage, Lucrezia si è aperta con Gabriele Parpiglia, portando le sue verità e le sue prove.

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato le parole pronunciate per Fanpage da Lucrezia ”Lulù” Selassie, in cui negava di aver compiuto atti di stalking nei confronti del suo ex fidanzato e campione olimpionico, il nuotatore Manuel Bortuzzo conosciuto nella casa del Grande Fratello nel 2022. La Selassié ha ricevuto in primo grado la condanna per stalking, con pena l’uso del braccialetto elettronico. Ora per la prima volta arriva la sua versione dei fatti. Il giornalista Gabriele Parpiglia nel suo nuovo podcast ”Seconda Vita” ha voluto sentire l’altra parte della storia, cercando la realtà dei fatti, sempre rispettando la volontà del giudice e della legge.

Lulù Selassié smentisce le accuse: la relazione segreta con Bortuzzo, nessuno stalking

La vicenda giudiziaria a livello temporale è molto rapida da riassumere. Nell’aprile 2024 Bortuzzo deposita la denuncia nei confronti della sua ex e appena 3 settimane dopo, a Lulù viene imposto il braccialetto elettronico. Al podcast di Parpiglia, Lucrezia racconta del dolore e dello shock del momento. Una sentenza che ha profondamente scosso la vita sua e delle sue sorelle, che tuttavia si dicono speranzose. Nonostante il rifiuto del giudice alla richiesta di rimozione del braccialetto, anche a seguito del trasferimento di Lulù da Roma (città in cui vive Bortuzzo) a Milano, le Selassié portano avanti la loro causa. Forti di prove scritte e concrete sono sicure che in appello la verità verrà a galla. Lucrezia racconta di essere stata costretta in una relazione segreta da Manuel Bortuzzo, che prima la bloccava e poi la cercava. Una storia che anche le sorelle Jessica e Clarissa dicono ricca di sofferenza per Lucrezia, che tuttavia accettava queste condizioni per amore. Le accuse di stalking arrivano dopo gli episodi avvenuti in Portogallo e in Inghilterra.

Secondo la versione delle Selassié era stato lo stesso Manuel ad invitarle alle sue gare, col desiderio di avere la fidanzata vicino, per questo si sarebbero trovate nello stesso hotel. Da questi episodi però sono sorte le accuse più gravi, di aggressione nei confronti dell’atleta. Accuse che tuttavia, riportano le principesse, non hanno riscontro nelle carte, ma sono solo accuse verbali. Dalla loro invece, come conferma anche Parpiglia, ci sono prove scritte di foto e messaggi che smentirebbero la versione di Bortuzzo.

Le versione di Jessica e Clarissa

Stando a quanto raccontano Jessica e Clarissa Selassié, la sorella Lulù sarebbe stata vittima di una relazione tossica e rispediscono le accuse al mittente. Clarissa in fattispecie è stata protagonista di un ulteriore episodio che racconta nel podcast. Vista la sua vicinanza con la famiglia di Bortuzzo, data la frequentazione con Lulù (le sorelle parlano di Manuel come un fratello), Clarissa avrebbe cercato un confronto con il padre di lui. Avrebbe chiesto di poter parlare del rapporto tra i due fidanzati ma il padre avrebbe rifiutato, accusandola (informalmente) di essersi presentata sotto casa con fare insistente. Anche su questo fronte, arriva la smentita delle Selassié con tanto di prove.

D’altro canto, Jessica pone l’attenzione sul rifiuto di rimozione del braccialetto, visto che ora Lulù vive a Milano non ci sono i presupposti perché sia considerata ”un pericolo” da Bortuzzo, residente a Roma. C’è da dire che però se si è arrivati a una sentenza così veloce e dura, il tribunale deve aver avuto delle prove inconfutabili. Vedremo come andrà avanti questa vicenda, sicuri che il giudice prenderà la decisione più opportuna agli occhi della legge.