Lulù Selassié, la sua versione dopo la condanna: “Tradita da Manuel”

Il 3 aprile scorso, Lucrezia Selassié è stata condannata dal Tribunale di Roma a 1 anno e 8 mesi e ora racconta la sua versione dei fatti. L’ex gieffina è stata accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. Sebbene sia arrivata la decisione del giudice, Lulù ha una sua versione legata alle accuse che l’ex fidanzato le ha riservato. In particolare, la principessa etiope si è detta certa del fatto che la loro relazione è durata diversi anni dopo la conoscenza al Grande Fratello Vip.

Qualche giorno dopo la condanna, anche Bortuzzo ha parlato pubblicamente della questione. Ora Lulù, però, ci tiene a smentire il racconto, tramite un’intervista per Fanpage.it. Innanzitutto, la Selassié ha confessato che questa storia le ha lasciato “strascichi di ansia, di angoscia e depressione”. A questo punto, la principessa etiope ha svelato che dopo il GF Vip stavano “benissimo insieme”, tanto che lei sarebbe andata a vivere da lui.

“Avevamo una storia normale, ci dividevamo tra lavoro, amici e famiglia. Il 25 aprile, poi, lui ha pubblicato una story su Instagram in cui annunciava la fine della nostra storia, l’ha fatto senza avvisarmi. Quella mattina avevamo discusso per cose futili, c’era di mezzo un nostro collega che lavora come fotografo, ma quando sono tornata a Roma per parlarci, lui non ha voluto incontrarmi e mi ha bloccata ovunque”

Proprio nel mese di aprile del 2022 risale il primo giorno che viene citato nella denuncia di Bortuzzo, il quale si trovava nell’Ospedale di Latina. La Selassié, però, oggi ha assicurato di non avere mai inveito contro il personale sanitario e di non aver mai bussato alla porta della sala operatoria. Al contrario, le avrebbe aperto la porta un’infermiera. “Lui era lì per fare dei controlli e accertarsi che un giorno avrebbe potuto avere dei figli, il nostro sogno era quello di costruire una famiglia insieme”, ha raccontato.

Ma perché allora Bortuzzo avrebbe dovuto inventarsi questa storia? Lulù ha le idee chiare: “Quella situazione è stata descritta in questo modo per salvare un’altra persona e screditare me. Ho delle prove che confermano la mia versione”. La Selassié ha poi spiegato che, sebbene creda di avere le prove che potrebbero dimostrare la sua innocenza, ha scelto il rito abbreviato per “chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile”.

Lulù Selassié: “Manuel Bortuzzo voleva tenere nascosta la nostra storia”

L’episodio che avrebbe spinto Manuel a denunciare Lulù risalirebbe al 21 aprile 2024, quando lui si trovava a Madeira per i Campionati europei di nuoto. La versione di lei, anche qui, è totalmente diversa. Infatti, ha raccontato che la loro relazione sarebbe terminata a gennaio 2024, ma lui l’avrebbe ricontattata giorni dopo. Per questo motivo, la principessa sarebbe corsa da lui a Madeira.

“Era lui a voler tenere la nostra storia nascosta, non posso dire perché, ma non è stata una mia scelta. Ho sofferto molto per questa situazione, lui mi faceva sentire come una cosa di cui avere vergogna, da tenere in un angolino per chissà quale motivo. In Appello, cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me. Chi mi conosce, sa perfettamente che sono una persona molto tranquilla, pacata”

Oggi Lulù si sente “tradita” da Bortuzzo che ha sporto denunciare contro di lei, mettendola nei guai insieme alla sua famiglia. In particolare, la questione sta causando delle ripercussioni anche sulle sue sorelle, Jessica e Clarissa.

“Loro sono testimoni, insieme ai miei genitori, del fatto che abbiamo sempre continuato a vederci, anche nel periodo in cui mi accusa di stalking. Io accettavo di nasconderci solo per proteggerlo e per proteggere il nostro legame ma, così facendo, ho danneggiato a me stessa”

Inoltre, Lulù ci ha tenuto ad assicurare di non aver mai avuto il desiderio di togliersi la vita, in quanto sa di avere tante persone che la amano. Ha comunque ammesso di aver sbagliato a viversi “questa relazione folle e tossica”, ma non di “averlo minaccio, né di averlo mai aggredito fisicamente”. Crede, invece, che il suo errore sia quello di dare a Bortuzzo “troppo amore”. Non solo, non pensa affatto di essere una “stalker”, ma crede di aver sempre tutelato Manuel. Oggi, però, non ha alcun interesse a parlare con lui, neanche pensando al futuro.