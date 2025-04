Caso Bortuzzo: la sorella di Lulù Selassiè tira fuori le prove per difenderla

L’accusa di stalking nei confronti di Lulù Selassiè è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan dell’ex coppia formata appunto da lei e Manuel Bortuzzo, i due ragazzi che si sono conosciuti qualche anno fa nella casa del Grande Fratello. Lei aveva partecipato con le sue sorelle, Clarissa e Jessica, raccontando la loro vita decisamente sopra le righe. Manuel invece era apparentemente più tranquillo e aveva conquistato tutti raccontando la sua tragica storia che lo aveva portato a vivere sopra una sedia a rotelle. Così diversi eppure contro ogni aspettativa finirono per innamorarsi, dando vita ad un vero e proprio gruppo di fan. A distanza di anni il loro amore è arrivato direttamente in tribunale e a difendere Lulù dalla sentenza “di stalking” è arrivata proprio sua sorella Clarissa, che ha deciso di pubblicare delle prove per dimostrare l’innocenza di sua sorella.

“Adesso parlo io” così aveva annunciato la sua vendetta Clarissa un po’ di ore fa, vendetta che è sfociata in un vero e proprio smascheramento social. Infatti la sorella di Lulù ha pubblicato uno scatto di una serata in famiglia risalente a novembre 2023, nella foto è presente Jessica in primo piano, ma nel riflesso della finestra alle sue spalle, si vede Manuel mentre beve da una bottiglia. I fan hanno prontamente commentato: “Non lo vedo né costretto e né ansioso“.

Eh adesso inizia il bello 🤣 Ops 🤭vedo qualcuno di riflesso

Che sta tranquillamente bevendo … non lo vedo né costretto e ne ansioso Anzi in questa foto si trasmette clima di quotidianità e tranquillità 😔😔🥹 Selassié con voi ♥️ #fairylu #jessyselassie #jeru #kittyclary pic.twitter.com/QX1SL9q17N — raffy capasso 🧚🏽‍♀️💜♊️ (@raffy_capasso) April 5, 2025

Stalking a Bortuzzo? Le sorelle Selassié non ci stanno

Una “prova” che come vi dicevamo era stata già annunciata dalla stessa Clarissa, che sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo facendo notare che lei non ha nessun motivo di scegliere il silenzio, può parlare e lo farà per sua sorella. Ad oggi i fan sembrano essere quasi tutti dalla parte delle sorelle, perché in molti hanno dichiarato di sapere molto bene che per tutti questi anni Lulù e Manuel sono stati una coppia e che non si sono lasciati nei primi tempi come Bortuzzo avrebbe dichiarato pochi mesi dopo la fine della sua esperienza nel reality.

Queste sono tutte cose che stanno cercando di verificare in tribunale, proprio perché mentre Lulù stessa giorni fa ha dichiarato: “Una relazione durata tre anni“, Manuel ha raccontato una versione dei fatti del tutta differente che li ha portati a tutto ciò. In ogni caso Clarissa, la sorella di Lulù, non ha alcuna intenzione di rimanere in silenzio.